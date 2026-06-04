El encuentro reúne a ministros, secretarios de Seguridad, jefes policiales y especialistas de toda la Patagonia.

La provincia del Neuquén participa del Foro de Seguridad Patagónico, un espacio de articulación regional destinado a fortalecer el trabajo conjunto frente a los desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad. La actividad se desarrolla en Río Gallegos.

En representación del ministerio de seguridad provincial participan el secretario de Seguridad, Pablo Conforte, y el jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez, quienes forman parte de las actividades y reuniones desarrolladas en la provincia de Santa Cruz junto a autoridades de distintas jurisdicciones patagónicas.

El encuentro reúne a ministros, secretarios de Seguridad, jefes policiales y especialistas de toda la Patagonia, con el objetivo de intercambiar experiencias, compartir información y avanzar en estrategias comunes vinculadas a la prevención y la investigación del delito.

En la previa del inicio de las actividades, el gobernador Claudio Vidal dio la bienvenida a las autoridades participantes y destacó la importancia de fortalecer los espacios de diálogo y cooperación entre las provincias para abordar de manera coordinada las problemáticas comunes de la región.

Participaron además el viceministro de Coordinación de Gabinete de Tierra del Fuego, Gonzalo Valenzuela; el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara; y el ministro de Seguridad y Justicia de La Pampa, Horacio di Nápoli, entre otras autoridades provinciales y referentes del área.