​Neuquén moderniza y potencia su sistema de conservación de fauna con tecnología, control y más presencia territorial ​

Se presentaron los avances de la dirección provincial de Fauna: cámaras inteligentes, conectividad satelital, digitalización de infracciones, nuevos equipamientos, fortalecimiento regional y más de 86 mil permisos de pesca y caza emitidos en 2025.

El ministerio de Seguridad dio a conocer los principales avances de la dirección provincial de Fauna, con una serie de políticas públicas que combinan conservación, control, tecnología e innovación para proteger la biodiversidad provincial y ordenar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini destacó que Neuquén “está dando un salto histórico en materia de conservación de fauna, con más capacidad operativa, infraestructura moderna y herramientas tecnológicas que permiten monitoreo en tiempo real en todo el territorio”.

Tecnología para la conservación

Durante 2025, la provincia desplegó un amplio proceso de modernización. Se instalaron 55 antenas Starlink en móviles operativos para mejorar la comunicación en zonas remotas, junto con 19 antenas adicionales destinadas al trabajo conjunto con la Policía Provincial y la Brigada Rural.

Además, se puso en marcha un sistema digital de actas de infracción, con georreferenciación automática y funcionamiento sin conexión. Se consolidó una Red Provincial de Monitoreo con 52 cámaras activas y otras 60 listas para instalar, con un plan de expansión que alcanzará 150 dispositivos.

Un hito fue la implementación de una Plataforma de Monitoreo de Fauna Silvestre con Inteligencia Artificial, capaz de identificar especies a partir de imágenes enviadas por agentes o ciudadanos. Se incorporaron drones DJI -incluyendo uno con cámara térmica- y equipamiento de georreferenciación para operativos en terreno y se desarrolló una Estación Tecnológica Móvil de Drones para vigilancia automatizada y respuesta rápida ante emergencias y controles rurales.

Más presencia territorial

Con 25 delegaciones regionales y 122 agentes de conservación, la dirección provincial de Fauna fortaleció su presencia en el territorio con la creación y mejora de puestos fijos en Nahueve, Los Cerrillos, Confluencia y Picún Leufú.

La provincia impulsa nuevos planes de manejo para especies clave como el cauquén, el choique, la mara y el cóndor andino, junto con universidades y especialistas.

También se actualizó el Registro de Investigadores, se avanzó en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Villa El Chocón y se desarrolló un mapa de zonas de restauración ecológica. En paralelo, se realizaron capacitaciones al personal, talleres sobre conflictos socioambientales y charlas informativas para empresas del sector energético.

Ordenamiento de pesca y caza y control sostenido

El sistema digitalizado permitió mejorar el registro, control y fiscalización. En 2025 se emitieron 58.966 permisos de pesca en la temporada y 27.028 permisos en la temporada 2025-2026 a la fecha; además de 7.270 permisos de caza mayor y 78 de caza menor.

Además, se labraron 1.138 actas de infracción, con 640 decomisos ictícolas, 35 decomisos de carne silvestre y 513 infracciones por actividad sin permiso.