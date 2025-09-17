​“Neuquén Más Cerca” llega a Plottier el sábado ​

El dispositivo territorial estará en la Sala de Artes de la localidad, ubicada en Perito Moreno 130, de 11 a 18.

El Gobierno provincial continúa llevando el Estado a cada rincón, y este sábado 20 de septiembre el dispositivo territorial Neuquén Más Cerca se instalará en Perito Moreno 130 de la ciudad de Plottier. De 11 a 18, los vecinos y vecinas que se acerquen podrán acceder de manera gratuita a múltiples servicios y atenciones en un mismo lugar.

El operativo contará con la presencia del SIEN, que brindará atención médica y odontológica para todas las edades. También habrá servicio de justicia de paz y red de acceso a Justicia, orientación de firmas y declaraciones juradas.

El ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral estará presente con el programa Emplea Neuquén y la subsecretaría de Trabajo, que ofrecerá asesoramiento y prevención sobre violencia laboral y Copreti sobre trabajo infantil y trabajo adolescente no protegido.

También estará presente el ISSN para responder preguntas sobre la oficina virtual, coseguros y trámites; y el Registro Único de Bicicletas para hacer la inscripción gratuita y voluntaria de los rodados.

Además, se brindará información sobre las Becas Gregorio Álvarez, un equipo del Banco Provincia del Neuquén (BPN) atenderá consultas financieras, el Maletín Móvil del Registro Civil participará con información sobre documentación y el vacunatorio móvil de CALF estará disponible para completar esquemas de vacunación.

También se sumará el área de discapacidad de la provincia para asesorar y acompañar a personas con discapacidad o a sus familias y la subsecretaría de juventudes para recibir consultas sobre el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito y el programa Proyecta Futuro.

“Neuquén Más Cerca es una política pública que busca recuperar un rol fundamental del Estado, que es el de estar presente donde están las necesidades. Para nosotros es clave acercarnos a cada barrio y cada localidad, porque sabemos que muchas veces las oficinas quedan lejos o los trámites se vuelven difíciles de resolver”, señaló María Celia Juan, directora provincial de Atención a la Ciudadanía.

La propuesta es fruto del trabajo articulado entre el ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y diferentes organismos del Ejecutivo provincial con un mismo objetivo: garantizar que cada neuquino y neuquina pueda ejercer sus derechos sin barreras.

La actividad es gratuita y no requiere turno previo, por lo que se invita a las familias de Plottier y alrededores a participar de esta jornada de atención y acompañamiento.