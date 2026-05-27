​Neuquén inició la reapertura de la paritaria del CCT de la Ley 3373 ​

La convocatoria alcanza a unos 3.800 trabajadores estatales de organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, comisiones de fomento y el ISSN.

Este mañana se dio inicio formal al proceso de reapertura de la negociación paritaria correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3373, en un acto realizado en la sede de la subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén.

La convocatoria alcanza al personal dependiente de la Administración Centralizada y Descentralizada, Entes Autárquicos de la Administración Pública Provincial no convencionados, Comisiones de Fomento y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), abarcando aproximadamente a 3.800 trabajadores estatales.

El acto fue encabezado por el secretario de Trabajo, Pablo Guillermo Castillo, por las facultades establecidas mediante las Leyes Provinciales N°3468 y 1974, junto a sus normas reglamentarias y complementarias.

Durante el encuentro se comunicó oficialmente el inicio del proceso de negociación colectiva y se dejó constancia de la conformación de la Comisión Paritaria Sectorial, organismo que tendrá a su cargo el análisis y la eventual modificación del convenio vigente.

La reapertura de la discusión paritaria representa un nuevo paso en el fortalecimiento del diálogo institucional entre el Estado provincial y los trabajadores comprendidos en el convenio, con el objetivo de avanzar en la actualización de las condiciones laborales y acompañar las nuevas demandas del sector público.

“El diálogo y el consenso son herramientas fundamentales para seguir construyendo mejores condiciones laborales para los trabajadores estatales. Esta reapertura nos permite generar un espacio de trabajo conjunto, escuchando las distintas realidades y buscando acuerdos que fortalezcan al empleo público provincial”, expresó el secretario de Trabajo.