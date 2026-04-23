​Neuquén impulsa la primera Mesa Provincial para la prevención de riesgos asociados a Internet ​

La jornada se realizará este viernes en el Espacio DUAM, en la ciudad de Neuquén.

A fin de promover acciones de prevención, protección de derechos, el Gobierno de la Provincia del Neuquén convoca a organismos del Estado provincial a participar del primer encuentro de la Mesa Provincial de Prevención de Riesgos Asociados a Internet, un espacio de trabajo intersectorial orientado a abordar de manera integral los desafíos del entorno digital.

La jornada, organizada por el ministerio de Seguridad, se realizará el viernes 24 de abril, de 8:30 a 12, en el Espacio DUAM, Sala Lanín 2 (primer piso), en la ciudad de Neuquén.

La iniciativa busca promover acciones de prevención, protección de derechos y fortalecimiento de las respuestas institucionales ante situaciones como el grooming, la sextorsión, la difusión de material íntimo sin consentimiento y el abuso sexual infantil en entornos digitales.

Este primer encuentro marca un hito para la provincia, al constituirse como el primer ámbito formal de articulación entre organismos públicos para dar una respuesta coordinada y efectiva a problemáticas que atraviesan la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se apunta a superar la fragmentación de acciones y avanzar hacia estrategias comunes, con protocolos compartidos y una mirada integral.

La Mesa Provincial tiene como objetivo principal construir entornos digitales más seguros, promoviendo la prevención, la sensibilización y el uso responsable de Internet, al tiempo que fortalece las capacidades del Estado para intervenir ante situaciones concretas. Asimismo, contempla el desarrollo de marcos normativos y lineamientos que acompañen la evolución de estas problemáticas.

El encuentro contará con la participación de Hernán Navarro, director ejecutivo de Grooming Argentina, referente a nivel nacional en la temática, quien aportará su experiencia en prevención y abordaje de delitos digitales que afectan a las infancias.

Daniel Domene, responsable de la dirección de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, destacó que “la creación de esta Mesa Provincial es un paso clave para consolidar una estrategia integral frente a los riesgos digitales. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la articulación entre organismos, compartir información y generar herramientas concretas que nos permitan anticiparnos y dar respuestas eficaces”.

Agregó que “el entorno digital evoluciona constantemente y plantea nuevos desafíos. Por eso, desde el Ministerio de Seguridad impulsamos este espacio que nos permite no sólo intervenir ante situaciones críticas, sino también trabajar fuertemente en la prevención y la formación, especialmente en lo que respecta a la protección de niños, niñas y adolescentes”.

Desde el ministerio de Seguridad destacaron que “la construcción de entornos digitales más seguros es una responsabilidad compartida que requiere del compromiso activo de todos los organismos”, y subrayaron la importancia de este espacio como punto de partida para una política pública sostenida en el tiempo.

La creación de esta Mesa Provincial reafirma el compromiso del Gobierno provincial con la protección de derechos en el entorno digital y con el desarrollo de respuestas innovadoras frente a los desafíos que plantea el uso de nuevas tecnologías.