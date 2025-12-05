​Neuquén implementa un operativo en rutas por el fin de semana largo ​

Habrá unidades de respuesta rápida en cinco puntos de la provincia. Piden a la población circular con precaución, respetar las indicaciones e informarse por los canales oficiales sobre el clima y el estado de las rutas.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informa el operativo especial que se desarrollará entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, reforzando la asistencia, prevención y respuesta en rutas y zonas estratégicas de la provincia.

Los equipos de la Secretaría de Emergencias estarán presentes con unidades de respuesta inmediata (URI + ambulancia) en los siguientes puntos: Arroyito / El Chocón – RN22 / RN237, Bajada Colorada / Collón Curá – RN237, Paso Internacional Pino Hachado – RN242, Mari Menuco – RP51 (Altura Compensador) y tráiler en Tratayén (Añelo) – RP7.

Se recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informado por los canales oficiales.

Previsión meteorológica

Sábado 6: Tiempo bueno, soleado y cálido.

Domingo 7: Aumenta la inestabilidad con posibles tormentas aisladas en zona centro (de Pino Hachado a Aluminé). Mayor probabilidad al mediodía y la tarde.

Lunes 8: Alta inestabilidad, con tormentas, lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica, avanzando hacia áreas petroleras y Confluencia.