​Neuquén fortalecerá sus acciones de prevención y acompañamiento ​

Por el Mes del Grooming, el ministerio de Seguridad continuará desarrollando una agenda intensiva de actividades preventivas, capacitaciones y acciones territoriales para fortalecer la detección temprana de este delito que afecta a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

Los equipos de la Dirección Provincial de Prevención, dependientes de la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana recorrerán distintas localidades con el objetivo de generar espacios de escucha activa y brindar herramientas para intervenir ante situaciones de violencia digital. También participarán la División Grooming de la Policía del Neuquén, el área de Atención a la Víctima del Ministerio de Gobierno y especialistas del Ministerio de Seguridad.

Se desarrollarán charlas, talleres y encuentros con docentes, directivos escolares, equipos técnicos, referentes institucionales y jóvenes de toda la provincia. Estas jornadas buscarán instalar capacidades locales para la prevención primaria y secundaria del delito, y fortalecerán la articulación entre organismos provinciales, municipios y organizaciones especializadas.

Las actividades contarán con la presencia de Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de Grooming Argentina y de Grooming LATAM, referente internacional en la lucha contra el grooming.

Entre los ejes que se abordarán se incluyen:

¿Qué es el grooming?

Perfil del agresor.

Etapas del delito.

Prevención primaria y secundaria.

Indicadores de alerta.

Rol de la comunidad educativa.

Estrategias de abordaje frente a un caso.

Neuquén, a la vanguardia en el país

A través del Plan Provincial de Prevención de Violencias a Niñas, Niños y Adolescentes en el Entorno Digital, impulsado por el Ministerio de Seguridad, Neuquén se convirtió en la primera sede de Grooming Argentina fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El nuevo espacio, ubicado en Rivadavia 185, 1º piso, en la ciudad de Neuquén, funcionará como centro de referencia provincial para la promoción, difusión y desarrollo de proyectos de prevención del grooming, con especial enfoque en la protección de la infancia y la adolescencia.

En este contexto, el gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro de Seguridad y Hernán Navarro, presidente de la ONG, rubricó un acuerdo destinado a profundizar las políticas públicas de prevención de la violencia digital. El convenio establece acciones conjuntas que incluirán capacitaciones, campañas de sensibilización, programas de intervención, acompañamiento a víctimas y estrategias para el combate del grooming en toda la provincia.

Acerca de Grooming Argentina

Fundada en 2014, Grooming Argentina es la primera organización global dedicada íntegramente a combatir el grooming, delito que consiste en el acoso sexual de personas adultas hacia niñas, niños y adolescentes mediante el uso de tecnologías digitales.

La ONG desarrolla campañas de sensibilización, acciones de prevención y capacitaciones en todo el país, y contará con un equipo multidisciplinario de profesionales y voluntarios. Además, brindará acompañamiento a víctimas y familias, para llevar adelante la denuncia y el abordaje inmediato de casos de grooming a nivel nacional e internacional.