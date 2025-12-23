​Neuquén fortalece su sistema de seguridad con el egreso de nuevos agentes ​

De esta manera, 398 nuevos agentes pasarán a reforzar el sistema de seguridad de la provincia en distintas áreas operativas y de servicio.

Se realizó este lunes, en el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén, el acto de egreso de cadetes, agentes de seguridad y agentes penitenciarios correspondientes a la primera convocatoria 2025. Fue una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento al compromiso de quienes eligieron una vocación de servicio al cuidado de la comunidad.

Durante el acto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, expresó: “Hoy no estamos acá solo para celebrar un egreso, estamos también para honrar una decisión, la decisión de que cada uno y cada una de ustedes tomó cuando dijo sí a una vocación que exige compromiso, coraje y una enorme humanidad”.

En total, egresaron 398 nuevos agentes, que pasarán a reforzar el sistema de seguridad de la provincia en distintas áreas operativas y de servicio.

Nicolini remarcó que “desde el inicio de esta gestión, y por decisión del gobernador Rolando Figueroa, asumimos un compromiso claro: formar, profesionalizar y, sobre todo, cuidar a quienes nos cuidan. Porque no hay política de seguridad posible si no ponemos a las personas en el centro”.

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso formativo es la notable participación de mujeres en las instancias de ingreso y formación, reflejo de una institución que avanza hacia una fuerza más diversa, inclusiva y representativa de la sociedad neuquina. “Esta transformación fortalece a la Policía y mejora su capacidad de respuesta, incorporando miradas, sensibilidad y profesionalismo”, aseguró.

El ministro señaló que el camino de la formación no estuvo exento de sacrificios y afirmó: “Sabemos que llegar hasta acá no fue fácil. Hubo cansancio, dudas y esfuerzo. Ser policía también es aprender a convivir con eso sin perder la sensibilidad, la empatía y el sentido de por qué se eligió este camino”.

Por su parte, el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, expresó que “lo más importante que tiene la Policía es su capital humano” y resaltó que “estos egresados son una parte fundamental para que podamos llevar adelante nuestro trabajo diario y seguir dando respuestas a la comunidad”. Asimismo, agradeció “a la noble familia policial por el acompañamiento permanente” y extendió ese reconocimiento “a toda la comunidad neuquina, que confía y acompaña el trabajo de la institución”.

Nicolini se refirió también a las decisiones adoptadas durante el último año para modernizar el trabajo policial, reforzar la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, y dar respuestas a demandas históricas al recordar que “estos avances son posibles gracias al trabajo incansable de la Policía del Neuquén, pero también a una inversión real en equipamiento, tecnología e infraestructura. No se le puede pedir más a una fuerza si no se la acompaña, y este camino va a continuar”.

Finalmente, el ministro tuvo palabras de agradecimiento para las familias de los egresados y egresadas, reconociendo su acompañamiento permanente, y destacó especialmente a quienes cumplirán servicio durante las fiestas. “Mientras otros celebran, ustedes cuidan. Ese compromiso habla de la verdadera dimensión de esta vocación”, concluyó.

Este nuevo egreso se inscribe en una política sostenida de fortalecimiento del sistema de seguridad provincial. Entre los años 2022 y 2025, la Policía del Neuquén registró un crecimiento significativo de su planta, pasando de 7.115 efectivos en 2022 a una proyección aproximada de 8.725 efectivos hacia fines de 2025, consolidando uno de los procesos de incorporación de personal más importantes de los últimos años.

De este modo, el Gobierno de la Provincia continúa avanzando en una política de seguridad basada en la formación permanente, la profesionalización, la inversión sostenida y el reconocimiento del capital humano como eje central de la gestión.