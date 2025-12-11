​Neuquén avanza hacia un sistema moderno de manejo del fuego ​

La Legislatura aprobó, este miércoles, la Ley que establece un nuevo marco normativo para el Sistema Provincial de Manejo del Fuego. La nueva ley crea el Fondo Provincial de Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental, que financiará tareas de prevención, equipamiento, combate y restauración de áreas afectadas por incendios.

La Legislatura de la Provincia del Neuquén aprobó, este miércoles, la Ley que establece un nuevo marco normativo para el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, y que tiene por objetivo ordenar y fortalecer las acciones de prevención, supresión y sanción vinculadas a los incendios forestales y rurales en todo el territorio provincial.

La norma establece como autoridad de aplicación a la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, dependiente del ministerio de Seguridad, que será el organismo encargado de coordinar políticas, establecer zonas y épocas de peligro, aprobar el Plan Provincial de Protección contra Incendios Forestales y Rurales, actividades regulares de riesgo, impulsar la capacitación y llevar los registros y estadísticas oficiales. También será el organismo encargado de imponer las sanciones previstas en la ley frente a conductas que generen incendios en áreas forestales o rurales.

La Ley también crea el Fondo Provincial de Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental, que financiará tareas de prevención, equipamiento, combate y restauración de áreas afectadas por incendios, administradas mediante dos cuentas específicas a cargo de las secretarías de Emergencias y de Ambiente. Este Fondo estará integrado por recursos provinciales, contribuciones voluntarias, multas, fondos nacionales y donaciones.

Además, incorpora obligaciones para municipios, propietarios de predios y emprendimientos, como la elaboración de planos locales y prediales, el mantenimiento de picadas y cortafuegos, la implementación de brigadas locales mínimas para la primera respuesta ante incendios y la adopción de medidas de prevención en zonas forestales, rurales o de interfaz. También regula el uso del fuego, prohíbe fogones fuera de áreas habilitadas y promueve la creación y fortalecimiento de consorcios de prevención y lucha contra incendios, con beneficios fiscales y prioridad en equipamiento, y crea un programa permanente de educación y concientización.

Principales alcances

Entre sus principales alcances, la norma establece: la elaboración del Plan Provincial de Protección contra Incendios Forestales y Rurales; la coordinación operativa con organismos nacionales, provinciales, municipales y de Chile; la determinación de zonas y épocas de peligro, la regulación del uso del fuego y la investigación de las causas de los incendios; el desarrollo de campañas de educación, formación y concientización para toda la comunidad; y el fortalecimiento de brigadas, equipamiento, tecnología y capacidades de respuesta.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, destacó “la importancia de este nuevo marco legal, que permitirá avanzar hacia un sistema provincial más moderno, organizado y eficiente, con una mirada integral sobre la protección de la vida, el ambiente, los bienes y el patrimonio forestal y rural de Neuquén”.

Unificación normativa y modernización del marco legal

La recientemente aprobada Ley de Sistema Provincial de Manejo del Fuego representa un paso decisivo para ordenar y armonizar la amplia y dispersa normativa que regula la prevención y respuesta ante incendios en Neuquén. Integra en un marco coherente las obligaciones ambientales previstas en las Constituciones Nacionales y Provinciales, así como las disposiciones de diversas normas nacionales y provinciales vinculadas al manejo del fuego, los bosques nativos, la protección ambiental y las emergencias rurales y forestales.

Al articular criterios y clarificar competencias, la nueva ley moderniza procedimientos y supera superposiciones históricas, alineando al sistema provincial con los estándares federales. Entre las normas contempladas se encuentran las leyes nacionales 26331, 26815, la Resolución 399/2021 de la SSN, y las leyes provinciales 1875, 1890, 2780, 3117, 3252 y 3305, además de los Decretos 209/24 y 198/25, entre otros.

Nuevo esquema de sanciones por la Emergencia Ígnea

En paralelo al nuevo marco legal, la Ortiz Luna recordó que, mediante resolución provincial 138/25, “se modificaron y actualizaron los valores de las multas por quemas en lugares indebidos, en el contexto del decreto de Emergencia Ígnea vigente en Neuquén”.

Las sanciones -de carácter estrictamente disuasorio- irán desde 1.700.000 hasta 1.700 millones de pesos, según la gravedad del hecho.

El monto se calculará en litros de gasoil Ultra Diesel YPF, con un rango que va desde un mínimo de 1.000 hasta un máximo de 100.000 litros.