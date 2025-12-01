​Neuquén avanza con obras fundamentales en la planta cloacal más grande de la provincia ​

El gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo en conjunto con el municipio capitalino para el diseño de un programa de gestión del agua que contempla el cuidado del ambiente.

La preservación del ambiente y el uso responsable del agua forman parte de los ejes centrales de la actual gestión provincial. Por este motivo, la Provincia, a través del EPAS, firmó hoy dos contratos con la municipalidad de Neuquén, que permitirán ejecutar obras trascendentales sobre la planta de tratamiento de líquidos cloacales Tronador, el establecimiento que trata el 90 por ciento de los líquidos sanitarios de la capital y necesita una ampliación para atender la demanda por los próximos 20 años.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que “la gestión del agua para los neuquinos es vital. La gestión del agua tiene que ver mucho con lo que debemos cuidar, nuestros ríos y cómo debemos proveernos esta agua”.

Sobre la obra para la capital neuquina, Figueroa resaltó que “este hito que estamos haciendo hoy es una demostración de cómo pueden trabajar un municipio y la provincia de manera coordinada”.

Destacó la importancia de la planta Tronador y consideró que “es un paso muy importante, no sólo quedarnos en la readecuación, sino ya pensar en la ampliación, porque es una ciudad que crece muchas veces más que las del resto del país”.

“Hemos puesto el foco y la mirada en los servicios públicos, la salud, la educación y la seguridad. Así vamos a estar desarrollando distintos programas de crecimiento que tenemos para poder potenciar el cuidado de nuestra provincia”, aseveró y finalizó: “Todo esto que está sucediendo en Neuquén es a partir del trabajo de los neuquinos y no se visualiza en ninguna otra provincia”.

Aseguró que “el cuidado de los recursos naturales tiene muchísimo que ver con el ambiente. Entonces, comenzamos a diseñar todo un programa de gestión del agua. Avanzamos en Chos Malal en la provisión del agua, en una obra importantísima, como también en su tratamiento. Hemos avanzado en Loncopué, estamos terminando la planta de tratamiento, que es tan importante para la ciudad y para el cuidado de nuestro río Agrio”.

Además, indicó que “hemos avanzado en Zapala, en la obra de infraestructura más importante que ha tenido la historia de Zapala, que es su planta de tratamiento, donde también se le va a agregar la posibilidad de riego a muchísimas hectáreas después de ese tratamiento. Estamos avanzando con un esfuerzo muy grande en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co, en la planta de tratamiento específico de cloacas”.

En tanto, el intendente Mariano Gaido expresó que “la ciudad de Neuquén es la que más crece en el país” y destacó la importancia del “crecimiento planificado” para contar “con un servicio esencial de cloacas que, a partir de la decisión de esta obra fundamental y esencial. “Es fruto de una decisión de gobernador de destinar fondos a una obra esencial”, dijo.

Por su parte, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, Hipólito Salvatori, detalló que la firma del contrato representa “refuncionalizar las obras existentes que se vienen haciendo desde el año 1976 hasta el 2017 y es la refuncionalización de la capacidad existente. Y al mismo tiempo, la contratación del proyecto ejecutivo que, estudiando el crecimiento poblacional de la ciudad de Neuquén de aquí a 20 años, nos va a dar el proyecto licitatorio de la ampliación de la planta de tratamientos cloacales Tronador”.

“Esto marca un precedente: en un período de muy corto plazo de gestión se atacó desde el suministro de agua hasta el tratamiento de los residuos cloacales, en pos de cuidar los recursos naturales que tenemos en la provincia”, concluyó.

Por último, el presidente de EPAS, Gustavo Hernández, dijo que “hace unos días abrimos una obra muy importante también para la ciudad de Neuquén, nuestro servicio con mayor cantidad de usuarios, y hoy estamos avanzando con otro paquete de acciones concretas que tienen que ver con brindar el mejor servicio”.

Especificó que “dentro de esa carta de intención hay varias cosas más, como la asignación de un predio para nuestros tratamientos de lodos. La municipalidad nos va a otorgar un predio para que hagamos el tratamiento, que es el último eslabón en todo lo que realizamos”.

Finalmente, detalló que a la planta Tronador “llegan 4.000 metros cúbicos por hora de líquidos cloacales” y remarcó que “es una planta muy importante que requiere este tipo de trabajos”.

En el acto también estuvieron presentes la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres y senadora, Julieta Corroza; y los diputados provinciales Luz Ríos y Ernesto Novoa; entre otros.

Detalle de los contratos

Para plantear la ampliación de la planta, se firmó un contrato con la empresa FRB Servicios SRL por un monto de 334.120.164 pesos, que contempla la realización de un estudio integral en 180 días y que indicará el plan de mejoras a desarrollar. Una vez culminado el mismo, se dispondrá del proyecto ejecutivo que permitirá buscar el financiamiento necesario para llevar a cabo la remodelación de la planta de tratamiento.

Para ello será necesario realizar la determinación de la demanda actual y futura del servicio de desagües cloacales de la cuenca de vuelco de planta Tronador en la ciudad de Neuquén, para la determinación de los caudales. Se realizará el estudio de impacto ambiental de acuerdo a las normas vigentes y la elaboración de las especificaciones técnicas particulares para la conformación de un pliego licitatorio, que permita gestionar fuentes de financiamiento para la ejecución de las obras proyectadas.

En paralelo, mientras se lleva adelante este estudio, desde Provincia se trabajará en el reacondicionamiento de la Planta Tronador, en los módulos más antiguos de 1 al 6, que no sólo mejorará la capacidad operativa de la planta, sino que también contribuirá a la protección ambiental y al bienestar de todos los habitantes de Neuquén capital.

Para ello se firmó un contrato con la unión de empresa POSE SA-BRIDGE HYDROGEN SA, por un monto de 7.641.888.013 pesos y un plazo de 420 días corridos. La intervención tiene como objetivo principal conservar la capacidad de tratamiento original de las instalaciones de la planta, mejorar las condiciones operativas y reemplazar los materiales cuya vida útil ha expirado. Se realizarán diversas mejoras en las áreas civiles, mecánicas, eléctricas y electrónicas, incorporando equipamiento de última generación.

Acuerdo histórico con el municipio capitalino

Por otra parte, además de estas acciones trascendentales para la ciudad, el gobernador y el intendente de la ciudad firmaron una carta de intención reafirmando los acuerdos establecidos en el Pacto de Gobernanza, donde las autoridades provinciales y municipales trabajan de manera mancomunada para concretar acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y preservar el medio ambiente.

Este acuerdo refleja, una vez más, el modelo neuquino de gestión donde la provincia y los municipios trabajan y aportan en forma conjunta en pos de una asignación de recursos más eficiente por parte del Estado, procurando el equilibrio fiscal, propiciando una gestión austera y respetuosa de los recursos de todos los neuquinos y neuquinas.