​Neuquén aumentó hasta un 250% los aportes para personas mayores y personas con discapacidad ​

El gobierno provincial eliminó las discrecionalidades en la asistencia a los sectores más vulnerables. Cerca del 70% de las personas con discapacidad y más del 50% de las personas mayores recibieron incrementos en los aportes.

El gobierno de la provincia del Neuquén actualizó los montos de los programas de acompañamiento destinados a personas mayores y personas con discapacidad. La medida no solo implicó incrementos que, en algunos casos, alcanzaron hasta el 250%, sino también la estandarización de los criterios y montos, dejando atrás discrecionalidades y garantizando mayor transparencia, igualdad y previsibilidad en el acceso a los aportes.

En el caso del programa de Atención Integral a Personas con Discapacidad, cerca del 70% de las personas acompañadas recibieron aumentos en los aportes económicos. En paralelo, más del 50% de las personas incluidas en el programa destinado a personas mayores también accedieron a actualizaciones en los montos.

Además, el acompañamiento económico destinado a personas con discapacidad supera los 193 millones de pesos, mientras que el programa para personas mayores alcanza los 258 millones de pesos, consolidando una inversión social sostenida por parte del Estado provincial.

“Empezar por quienes más lo necesitan también es una forma de ordenar para redistribuir. Detrás de cada aporte hay una persona, una familia y una realidad que necesita de un Estado presente”, destacó el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli.

“El Estado no puede retirarse justamente de los lugares donde más se necesita acompañamiento. Estas decisiones expresan una prioridad clara del gobierno provincial: estar cerca, cuidar y garantizar mayor equidad para las personas mayores y las personas con discapacidad en toda la provincia”, agregó.

La actualización de los aportes forma parte de una política integral que el Ejecutivo provincial impulsa en todo el territorio neuquino, con eje en la inclusión, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de derechos, priorizando una gestión que ordena recursos para poder llegar con más acompañamiento a quienes más lo necesitan.