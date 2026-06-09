​Neuquén alcanza el 7,2% de las exportaciones a nivel nacional ​

La provincia consolidó en 2025 un fuerte crecimiento y se afianza como principal provincia exportadora de la Patagonia. Con el 1,5% de la población del país, alcanza el 50% de las exportaciones patagónicas y el 7,2% de las nacionales.

El último informe de la dirección provincial de Estadística y Censos (DPEyC) muestra que, durante 2025, las exportaciones de bienes con origen en la provincia del Neuquén alcanzaron los USD 6.300,6 millones, lo que implicó un crecimiento del 30% respecto de 2024. De este modo, Neuquén representó el 50% de las exportaciones de la región Patagonia y el 7,2% del total nacional.

“Pasamos a ser ya la cuarta provincia que más exporta”, destacó el gobernador Rolando Figueroa y destacó que las exportaciones neuquinas alcanzan el 7,2% del total del país, mientras que la población de la provincia representa el 1,5%. También remarcó que Neuquén es la jurisdicción con “la mayor inversión en obra pública e ingresos per cápita; la de mayores ventas en supermercados, con los mayores patentamientos de autos”.

El crecimiento de las exportaciones estuvo motorizado principalmente por el rubro Combustible y energía, que concentró el 97,6% de las exportaciones provinciales y registró una variación interanual del 30,6%. Dentro del rubro, se destacó Petróleo crudo con exportaciones por un valor de USD 5.574,7 millones y un aumento interanual de 34,8%, mientras que Gas de petróleo alcanzó los USD 564,2 millones, con una suba del 1,8% interanual.

El gobernador destacó la importancia que tiene para las exportaciones neuquinas la actualidad y el potencial de Vaca Muerta, la seguridad jurídica que ofrece la provincia para la llegada de inversiones y las oportunidades que se abren con el desarrollo del GNL. “Estamos detrás del proyecto de GNL y estamos muy entusiasmados”, indicó.

“Es el mayor proyecto en importancia de exportación de gas natural licuado de la historia de nuestro país, y va a posicionar a Argentina como un jugador de relevancia en el mercado global del GNL”, señaló Figueroa y consideró que “salir por un puerto patagónico es muy importante, por lo que significa para el mundo también la Patagonia”.

Si bien las exportaciones provinciales se concentran principalmente en hidrocarburos, también se observó crecimiento en los otros rubros. Las manufacturas de origen industrial alcanzaron USD 68,3 millones, con una variación de 1,0%, compuesta principalmente por Productos químicos orgánicos (Metanol), que explicó el 85,2% del total de este rubro.

Los productos primarios sumaron USD 60,5 millones con un crecimiento del 9,2%, destacándose las exportaciones de Peras, Pescados y Manzanas.

En tanto, las manufacturas de origen agropecuario sumaron USD 23,1 millones y crecieron 60,4% interanual, impulsadas por Filetes de pescado (principalmente trucha), que aumentaron 130,7% interanual.

Socios comerciales estratégicos

El informe muestra que la estructura exportadora de Neuquén mantuvo en 2025 una fuerte concentración tanto sectorial como geográfica. Estados Unidos y Chile fueron los principales destinos de las exportaciones provinciales, con compras por USD 2.906,3 millones y USD 2.169,6 millones, respectivamente, lo que representó en conjunto el 80,5% del total exportado. En ambos casos, casi el total de lo exportado correspondió al rubro Combustible y energía, que concentraron el 81,9% de las exportaciones del rubro, con aumentos interanuales del 92,6% y 3,5%, respectivamente.

En productos primarios, los principales destinos fueron Chile y Brasil, que reunieron el 62,3% de las ventas externas de ese rubro.

El informe de Exportaciones 2025 fue elaborado por la dirección provincial de Estadística y Censos a partir de datos del INDEC y forma parte de las estadísticas oficiales de Neuquén. Se trata de un producto nuevo de la DPEyC, de periodicidad semestral, que se utiliza como insumo clave para el seguimiento de la actividad económica y la planificación productiva de la provincia.