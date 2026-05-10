​Neuquén adhirió a herramientas nacionales de promoción agropecuaria ​

El Gobierno provincial avaló los lineamientos establecidos en la Ley Nacional N.º 27.802/2026 que promueve el riego agropecuario con beneficios fiscales, estímulos a la inversión y eficiencia energética.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la secretaría de Producción e Industria y el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), informaron que se acompañan y avalan los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para la promoción del riego agropecuario, dentro de la Ley N.º 27.802/2026, mediante la implementación de mecanismos administrativos como las declaraciones juradas (DDJJ) correspondientes.

La normativa nacional incorpora una serie de beneficios fiscales orientados a fortalecer la competitividad del sector productivo. Entre las principales medidas se destaca la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicada al consumo de energía eléctrica destinada al riego, que disminuye del 27% al 10,5%, generando un impacto directo en los costos operativos de los productores.

Asimismo, se incorporan incentivos a la inversión a través del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), que permite la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de equipos de riego y tecnologías vinculadas a la eficiencia energética. A esto se suma la posibilidad de recuperar el crédito fiscal del IVA en un plazo reducido de tres períodos mensuales, mejorando el flujo financiero y facilitando nuevas inversiones.

Estas herramientas buscan promover la incorporación de sistemas de riego más eficientes -como pivot central y riego por goteo-, contribuyendo a estabilizar los rendimientos, reducir riesgos climáticos y optimizar la planificación productiva.

En este sentido, la Provincia continúa consolidando el Programa Provincial de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía, una herramienta estratégica destinada a potenciar el desarrollo sustentable de las cadenas de valor, fomentar el agregado de valor en origen y acompañar la incorporación de tecnologías que permitan reducir costos y optimizar el consumo energético.

La inversión proyectada para 2026 destinada a fortalecer el acompañamiento al sector agroindustrial, las pymes y los productores primarios supera los 4.600 millones de pesos. En esta nueva etapa, el programa unifica el incentivo en un 30% para todos los rubros, ampliando el alcance de la herramienta y permitiendo incorporar un mayor número de beneficiarios en todo el territorio provincial.

Durante la ejecución 2025, el programa alcanzó a 75 beneficiarios de más de 14 rubros productivos, entre los que se destacaron productores frutihortícolas, bodegas, frigoríficos y emprendimientos de piscicultura. En ese período, la ejecución efectiva superó los 1.734 millones de pesos, consolidando una herramienta de apoyo estratégico para el desarrollo productivo y sentando las bases para la expansión prevista en 2026.

Para el ciclo 2026, el programa evolucionó a partir de un relevamiento territorial que permitió adecuar la normativa e incorporar sectores productivos que anteriormente no se encontraban alcanzados. Como resultado, se asignó un presupuesto total de 4.679 millones de pesos, reflejando un incremento significativo en la inversión destinada al fortalecimiento del sector y posibilitando ampliar el universo de beneficiarios a 83 productores y empresas.

Durante el primer trimestre del año, el programa ya destinó más de 439 millones de pesos, dando respuesta inmediata a las necesidades detectadas en el sector productivo.

Desde el ámbito provincial se destaca la importancia de estas políticas para el desarrollo de las economías regionales, ya que el riego constituye una herramienta estratégica para incrementar la productividad y ampliar la superficie cultivable.

La Secretaría provincial será el órgano encargado de validar y avalar las declaraciones juradas requeridas para la implementación de estos beneficios, garantizando la correcta aplicación del régimen y facilitando el acceso de los productores neuquinos a estas herramientas.

De esta manera, la Provincia del Neuquén reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, acompañando políticas que promueven la inversión, la eficiencia energética y la sustentabilidad del sector agropecuario.

Procedimiento para acceder a la reducción de la alícuota del IVA

Cada productor deberá presentar una declaración jurada en la oficina del EPEN más cercana a su localidad, mediante la que se postula al beneficio.

Se evaluará cada suministro de manera individual, pudiendo acceder al beneficio los productores registrados ante ARCA bajo las categorías de Responsables Inscriptos o Monotributistas. El beneficio será aplicable exclusivamente a consumos vinculados al riego productivo, quedando excluidos los suministros destinados a otros usos, tales como viviendas, galpones o frigoríficos.

La Secretaría de Producción e Industria certificará cuáles suministros corresponden efectivamente a riego. El EPEN recibirá las postulaciones a analizar y, una vez aprobadas, aplicará el beneficio en la facturación tras el cumplimiento de los requisitos.

La declaración jurada deberá detallar la identificación del suministro, actividad productiva, superficie alcanzada por riego, N° de RENSPA y demás información técnica requerida para la evaluación correspondiente.