​Monitoreo provincial por la probabilidad de nuevas tormentas y elevadas temperaturas ​

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este miércoles que alcanza a parte del territorio provincial. Desde el gobierno del Neuquén analizan la situación y piden a la ciudadanía que tome los recaudos del caso.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en parte de la provincia del Neuquén. Rige para este miércoles 26 de noviembre, ante las condiciones de inestabilidad que pueden provocar tormentas y elevadas temperaturas y que podrían extenderse incluso hasta el fin de semana.

Al respecto, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que las regiones Vaca Muerta y Confluencia estarán afectadas por tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los 60 km/h, posible granizo y precipitaciones intensas en cortos períodos.

El fenómeno comprende las zonas de Añelo, San Patricio del Chañar, Sauzal Bonito, Buta Ranquil, Barrancas, Rincón de los Sauces, Aguada San Roque y Octavio Pico, donde se solicita transitar con precaución ante posibles anegamientos, crecidas rápidas en cauces temporales y cortes momentáneos en rutas. Se recomienda evitar el cruce de sectores inundados, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los organismos de seguridad y vialidad.

Riesgo de incendios

Por otro lado, en la zona cordillerana persisten condiciones de altas temperaturas, baja humedad y viento, que incrementan el riesgo de ignición y rápida propagación de incendios forestales. Por ello se recomienda:

* Evitar cualquier uso de fuego al aire libre.

* No utilizar herramientas que generen chispas.

* No arrojar colillas ni fósforos.

* Mantener el entorno libre de material combustible.

Ante humo o fuego, llamar al 107, 103 o 100.