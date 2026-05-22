​Ministro Koenig: “Erradicar todos los tráilers es un acto de justicia para los estudiantes neuquinos” ​

La localidad celebró un nuevo aniversario con un paquete de obras y acciones en ejecución y proyectadas que abarcan infraestructura educativa, eléctrica, viviendas, urbanización y espacios deportivos. Entre los proyectos más importantes se destaca el nuevo edificio de la EPET Nº26 que registra un avance de más del 50 por ciento y demanda una inversión superior a los 13 mil millones de pesos.

San Patricio del Chañar celebró este viernes el acto oficial por su 53° aniversario con un escenario marcado por inversiones y obras que apuntan al crecimiento urbano y al fortalecimiento de servicios esenciales. Educación, energía, viviendas y espacios comunitarios forman parte de una agenda de desarrollo que contempla tanto trabajos en ejecución como proyectos estratégicos para acompañar la expansión de una localidad que mantiene un crecimiento sostenido.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig presidió el acto oficial junto al intendente Gonzalo Núñez.

En su discurso, representando al Ejecutivo provincial, Koenig resaltó la articulación con el sector privado, señalando que la producción puede complementarse y que se le han exigido contraprestaciones claves a las operadoras:

â“El sector petrolero con el sector vitivinícola pueden convivir, ambos sectores respetándose unos a otros” y agregó “trabajamos con la industria del petróleo, el gas, y le pedimos apoyo para las becas, pero también “con las empresas operadoras trazamos un programa de obras y ahora se pueden ver por todos lados de la provincia las obras que se están haciendo”.

âKoenig detalló el alcance del programa educativo financiado con el aporte privado, tomando como ejemplo la localidad del Chañar:

â“Hoy en día son más de 20.000 becados con el programa provincial de becas Gregorio Álvarez. En el caso específico de El Chañar, estamos hablando de 400 becados en primaria e inicial y más de 50 en la enseñanza superior”, indicó.

Sobre la infraestructura educativa el ministro fue categórico al señalar: “Como dice el gobernador Rolando Figueroa: a algún gobernador anterior le tocó erradicar las escuelas rancho, a nosotros nos toca erradicar las escuelas tráiler, y creo que probablemente cuando termine esta gestión de gobierno se van a erradicar todos los tráileres que hay. Eso es un acto de justicia, para que los estudiantes neuquinos puedan estudiar en condiciones adecuadas”.

A su turno el intendente Gonzalo Núñez, agradeció y destacó el trabajo conjunto con ONG, operadoras y el gobierno provincial, que permitió becas, mejoras en salud, seguridad, infraestructura y servicios básicos, además de proyectos educativos, deportivos y productivos.

“Nuestro desafío es transformar la localidad, diversificando la economía y mejorando la calidad de vida, avanzando con obras y gestiones concretas gracias a la colaboración público-privada y el pacto de gobernanza”, sostuvo.

Obras en ejecución

Dentro de las acciones más relevantes en la localidad aparece la construcción del nuevo edificio de la EPET Nº26, una de las inversiones más importantes en marcha. La obra registra un avance del 52,6 por ciento y demanda una inversión superior a los 13.204 millones de pesos. El establecimiento contará con una superficie de casi 5.000 metros cuadrados e incorporará infraestructura tecnológica y sustentable, con paneles solares, talleres equipados, sistemas de climatización y una propuesta paisajística integral adaptada a los nuevos lineamientos de la secundaria neuquina.

En materia energética, una de las obras en ejecución corresponde al suministro eléctrico para el barrio Costa Verde, en Picada 3 Sur. La iniciativa beneficiará a unas 50 familias y presenta un avance del 25 por ciento.

Precisamente, el recambio del alumbrado público constituye otra de las acciones en marcha. Sobre un parque lumínico total de 1.711 luminarias, ya fueron reemplazadas 386 unidades por tecnología LED, alcanzando un avance cercano al 29 por ciento del plan previsto.

A estas tareas se sumaron obras destinadas a reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico regional. Entre ellas se concretó el reemplazo del transformador de potencia de la estación Planicie Banderita, afectado por una falla, y la ejecución de un bypass para garantizar el abastecimiento sin interrupciones. Actualmente también se desarrollan trabajos de mejora en estructuras y conductores hacia San Patricio del Chañar para evitar futuras contingencias.

A través del Pacto de Gobernanza 2024-2026 se ejecutó una inversión de 1.000 millones de pesos destinada a la pavimentación del sector del barrio Parque Industrial.

En el plano habitacional, se encuentran en ejecución cinco viviendas con una inversión de 153 millones de pesos y un avance cercano al 54 por ciento. Las unidades, que incluyen viviendas de dos y tres dormitorios con servicios completos, tienen fecha estimada de entrega para septiembre de 2026. Además, se proyecta la construcción de otras diez viviendas nuevas que formarán parte de la finalización de un conjunto habitacional pendiente.

Otra de las obras proyectadas para la localidad es el futuro Centro Deportivo Comunitario, una inversión estimada en 5.178 millones de pesos. El espacio tendrá capacidad para 400 personas y será concebido como un punto de encuentro para actividades deportivas, culturales y comunitarias.

En el área deportiva mediante el Programa Clubes Sociales se destinaron 50 millones de pesos para mejoras edilicias, infraestructura y equipamiento del Club San Patricio del Chañar.

Con obras que avanzan y nuevas inversiones previstas, San Patricio del Chañar llega a su aniversario número 53 apostando a fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.