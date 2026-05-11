​Microtráfico: Zapala se suma a la difusión del código QR ​

Será mediante cartelería, contenidos digitales, campañas de comunicación y distintos espacios institucionales, además de promover capacitaciones. Se avanzó en una agenda conjunta para fortalecer la prevención, investigación y abordaje del delito.

Con la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, reperesetantes del Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Zapala se avanzó en una agenda conjunta para fortalecer la prevención, investigación y abordaje del delito de microtráfico de drogas, mediante la firma de distintos convenios de cooperación institucional.

Del acto participaron el intendente de Zapala, Carlos Koopmann; el fiscal general José Ignacio Gerez; la fiscal Mariana Querejeta; además de autoridades provinciales y municipales, vecinos y dirigentes de clubes locales.

Uno de los acuerdos firmados contempla la difusión masiva del código QR desarrollado por el Ministerio Público Fiscal, una herramienta anónima, segura y confidencial que permite a vecinos y vecinas aportar información útil vinculada a la comercialización de drogas. El objetivo es ampliar los canales de denuncia y fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra el microtráfico.

A través de este convenio, el municipio colaborará con la difusión del código QR mediante cartelería, contenidos digitales, campañas de comunicación y distintos espacios institucionales, además de promover capacitaciones para facilitar el uso de la herramienta por parte de la comunidad.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la decisión política del Gobierno provincial para enfrentar el microtráfico y aseguró que “el trabajo que se está realizando en la provincia es histórico. Nunca nadie se ocupó de esta manera de enfrentar el microtráfico y la narcocriminalidad. Hoy estamos ejecutando una verdadera política pública y los hechos dan cuenta de eso”.

Además, sostuvo que “gobernar también es gobernar sin miedo y con autoridad frente a estos delitos. Estamos dando esta lucha con más equipamiento, capacitación y herramientas para las fuerzas de seguridad y para la Justicia, porque entendemos que la sociedad necesita respuestas concretas”.

En la jornada se firmó un convenio de colaboración entre la municipalidad de Zapala y el Ministerio Público Fiscal para la utilización de hornos pirolíticos destinados a la destrucción de sustancias estupefacientes secuestradas en procedimientos judiciales, en el marco de la Ley Provincial 3488 de desfederalización del microtráfico.

En ese contexto, también se suscribió un convenio entre el ministerio de Seguridad de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal, orientado a fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones provinciales para la prevención, investigación y destrucción controlada de sustancias secuestradas, consolidando una estrategia integral contra el narcomenudeo en Neuquén.

También se firmó un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de Zapala para el abordaje de inmuebles utilizados como puntos de venta de estupefacientes y criminalidad conexa. El acuerdo tiene como objetivo coordinar acciones conjuntas para investigar, intervenir e inactivar inmuebles vinculados al microtráfico, mediante medidas que pueden incluir su reutilización, devolución, regularización o demolición, según corresponda.

Además, contempla el intercambio de información entre ambas instituciones para identificar la situación dominial de los inmuebles, detectar posibles infracciones municipales, verificar construcciones clandestinas y avanzar en estrategias que permitan impedir que esos espacios continúen siendo utilizados para la comercialización de drogas.

Por su parte, el intendente Carlos Koopmann remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial y el compromiso del municipio en la lucha contra el narcomenudeo. “El gobernador puso todo a disposición para ganar esta lucha. Como intendente me involucro y vamos a hacer una gran campaña de difusión en toda la ciudad para que la gente pueda denunciar a través del código QR”, expresó.