​Mercado de Sabores: agenda confirmada de shows y charlas ​

Además de la gran oferta de frutas, verduras y de alimentos y bebidas, la feria brindará espectáculos para las infancias y charlas para todo público. La entrada es libre y gratuita.

En el predio y las naves del Mercado Concentrador del Neuquén habrá un patio de comidas.

Este fin de semana, las familias neuquinas y de todo el Alto Valle podrán disfrutar de “Mercado de Sabores”, una feria de alimentos y bebidas que contará con atractivos para toda la familia.

En el predio y las naves del Mercado Concentrador del Neuquén habrá un patio de comidas con foodtrucks, juegos para chicos, charlas, shows en vivo, sorteos y un centenar de stands de alimentos y bebidas de origen neuquina, que se suman a la oferta de frutas y verduras del Mercado.

El evento se realizará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

Durante el recorrido los visitantes podrán adquirir frutas y verduras, por mayor y menor, que ofrecen los productores y operadores del Mercado.

En el playón, ubicado entre las Naves I y II, se ubicarán alrededor de 100 emprendedores, quienes darán a conocer la nutrida variedad de alimentos y bebidas que se elaboran en las distintas regiones de la provincia.

Los emprendedores ofrecerán aceite de oliva, frutos secos, vinos y cervezas artesanales, gin, alfajores, dulces, chocolates y alfajores, productos panificados, quesos, vinos, cervezas, truchas, carne vacuna y porcina, hongos comestibles y miel, entre muchos otros.

“Mercado de Sabores” es organizado por el Mercado Concentrador del Neuquén y por el gobierno de la provincia a través del Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, con el apoyo de los municipios de Centenario y de Neuquén capital.

Cuenta con el auspicio de BPN, CALF, YPF Full, Iruña, EP Servicios SAS, Iviglia, Bodega Malma, Aguaquen, Paisano, El Niño, Pluspetrol, B15 y Austral Agua de Mesa y Hielo.

Toda la información del evento se encuentra disponible en www.adeneu.com.ar/sabores.

Espectáculos para la familia

Desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Neuquén se acompaña el evento ofreciendo dos espectáculos infantiles que llenarán de alegría las tardes.

El sábado 15, a las 17, se presentará el espectáculo “Pintó Circo”, donde el payaso Marito despliega su destreza en el ruedo con un increíble repertorio de malabares con diábolos, acrobacias sobre mini bicicleta, juegos participativos y mucha diversión.

El domingo 16, también a las 17, será el turno del Dúo D2, que llegará con su espectáculo Ópera Prima, una propuesta desopilante y cargada de humor, acción y destreza, donde la participación del público es parte esencial del show.

El municipio de Centenario aportará a la feria el rap y funky de “El Nahue” y la presentación del taller de percusión afroperuana, coordinada por el profesor Arístides Scelzi. Se subirán al escenario principal el domingo 16, a las 16.

El sábado y domingo, de 19 a 20, habrá bailes típicos de Bolivia de la mano de las agrupaciones de danzas folklóricas Orgullo Chapaco y Tinkus Kay Sur – Filial Neuquén.

Cronograma completo

Sábado 15:

14 hs – Charla: Conocé toda la información que te dice el rótulo de un alimento, a cargo de INTI.

15 hs – Charla: Bienestar y salud, a cargo del médico gastroenterólogo Facundo Pereyra, reconocido por su programa B15 y considerado un referente en salud digestiva.

16 hs – Charla: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa, a cargo de Carolina Rodríguez, directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Centenario.

17 hs – Espectáculo: “Pintó Circo”, con Marito Diabolista.

18 hs – Charla: Sugerencias para una alimentación saludable, a cargo de Samuel García, nutricionista del Ministerio de Salud de Neuquén.

19 hs – Espectáculo: Danzas folklóricas de Bolivia con “Orgullo Chapaco” y “Tinkus Kay Sur – Filial Neuquén”.

Domingo 16:

14 hs – Charla: Buenas prácticas para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, a cargo de Ana Bogado (CIPPA).

16 hs -Charla: Sugerencias para una alimentación saludable, a cargo de Samuel García.

16 hs(en el escenario principal) – Presentación “El Nahue”(rap y funky) y taller de percusión afroperuana, coordinada por el profesor Arístides Scelzi.

17 hs – Espectáculo infantil: “Ópera prima”, con Dúo D2.

18 hs – Charla: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa, a cargo de Carolina Rodríguez, directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Centenario.

19 hs – Danzas folklóricas de Bolivia con “Orgullo Chapaco” y “Tinkus Kay Sur – Filial Neuquén”.