​Mejoras para el hotel del ISSN en Neuquén ​

Por un tiempo, cierra sus puertas para que se puedan llevar adelante las refacciones que son necesarias para beneficio de los afiliados y de los empleados que allí se desempeñan.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén informa que iniciará obras de remodelación y refacción del edificio del hotel en la ciudad de Neuquén. Por este motivo, el edificio permanecerá cerrado al público.

En el hotel, ubicado en Rivadavia 87 de Neuquén capital, realizarán trabajos de remodelación integral, incluyendo la implementación de un nuevo sistema de calefacción, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias y mejorar la calidad de los servicios brindados a los afiliados.

Con esta iniciativa, el ISSN refuerza su compromiso con la mejora continua brindando espacios y prestaciones de calidad para sus trabajadores y sus afiliados.