​Megaoperativo en Valentina Sur: 12 allanamientos y 11 detenidos ​

Más de 100 efectivos participaron de un despliegue sorpresivo que desarticuló una banda señalada por su violencia. Incautaron drogas, armas, dinero en efectivo y un vehículo.

Un imponente y sorpresivo operativo policial se desarrolló el sábado por la noche en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén. La intervención, coordinada por la Policía del Neuquén, incluyó 12 allanamientos simultáneos en distintos puntos del sector y uno adicional en la periferia, con resultados contundentes: 11 personas detenidas y el desmantelamiento de una banda vinculada al microtráfico.

Según se informó desde la Policía del Neuquén, la investigación se había iniciado a partir de información recolectada sobre un grupo delictivo conocido en el barrio por su alto grado de violencia. El despliegue demandó una planificación minuciosa y una fuerte asignación de recursos, que incluyó la participación de alrededor de 100 efectivos policiales.

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de 2,5 kilos de cannabis sativa (cogollos), siete plantas de la misma especie, casi 3,5 millones de pesos en efectivo, tres armas de fuego con más de 40 municiones y una camioneta Ford Ranger, además de otros elementos de interés para la causa.

En total, fueron detenidas 11 personas -10 hombres y una mujer-, todos presuntos integrantes de la organización delictiva.