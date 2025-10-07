Más vuelos a Neuquén para el verano: JetSmart y Flybondi amplían su oferta

Las aerolíneas JetSmart y Flybondi anunciaron un aumento en sus frecuencias de vuelo hacia Neuquén de cara a la temporada de verano, fortaleciendo la conectividad aérea y el turismo en la provincia.

JetSmart incrementará un 35% sus vuelos semanales gracias a la incorporación de nuevos aviones Airbus A321. La ruta Buenos Aires – Neuquén pasará a tener 28 vuelos semanales, y se sumarán 6 vuelos por semana entre Salta y Neuquén. También lanzó promociones con hasta 35% de descuento para viajar hasta marzo de 2026.

Flybondi, por su parte, aumentará en un 160% los vuelos entre Neuquén y Buenos Aires, y en un 75% la frecuencia con Córdoba durante los meses de diciembre a marzo. Los pasajes ya están disponibles desde $39.801, con un 20% de descuento usando el código FLYNEUQUEN (vigente hasta el 15 de octubre).

Desde NeuquénTur destacaron que este crecimiento es parte del plan provincial para impulsar el turismo y la economía local.