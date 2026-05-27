​Más localidades se sumaron a la descentralización de las políticas sociales ​

Con una inversión anual de 2.500 millones de pesos, el gobierno provincial avanzó en la firma de convenios con los municipios y las comisiones de fomento para fortalecer la aplicación territorial de políticas destinadas a niñez, adolescencia, personas mayores y personas con discapacidad.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles la firma de los convenios para la descentralización de políticas públicas sociales, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y garantizar respuestas más rápidas y eficaces frente a situaciones de vulnerabilidad.

Los acuerdos se suscribieron con todas las localidades que aún no se habían sumado a la descentralización. Durante el acto, el gobernador firmó otros convenios para favorecer el desarrollo de infraestructura en distintas localidades de la provincia.

A través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, se puso en marcha un esquema de asistencia económica destinado a municipios y comisiones de fomento para la ejecución de programas y dispositivos vinculados a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

El convenio de descentralización contempla un desembolso total de 2.500 millones de pesos anuales para los municipios y comisiones de fomento con aportes económicos no reintegrables que serán transferidos de manera trimestral a los gobiernos locales.

Los fondos estarán destinados exclusivamente a la implementación de acciones vinculadas a las Leyes 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 2955 de Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, 3349 de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y 1634 de Protección Integral para Personas con Discapacidad.

La iniciativa busca consolidar un modelo de trabajo articulado entre provincia y gobiernos locales, entendiendo que la cercanía territorial permite detectar con mayor rapidez las problemáticas sociales y brindar un acompañamiento más eficiente a las familias y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Más infraestructura para la provincia

Durante el acto, el gobernador también presidió la firma de convenios para favorecer el desarrollo de infraestructura urbana, de salud y energía; adquisición de equipamiento; obras pluviales y tratamiento de residuos en distintas localidades de la provincia.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la municipalidad de Piedra del Águila firmaron el convenio para la obra de suministro de energía eléctrica y alumbrado público para el loteo Vera, destinada a 42 lotes del sector. La inversión asciende a 158 millones de pesos.

La municipalidad de San Patricio del Chañar firmó un convenio para la ampliación de los consultorios de salud mental del hospital local, con un aporte provincial de 54,4 millones de pesos.

Con Tricao Malal se firmó el acta de cierre del proyecto de readecuación del sitio de disposición final de residuos y construcción de nuevas celdas, con un aporte ejecutado de 90 millones de pesos.

La municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue acordó un aporte de 370 millones de pesos para la adquisición de una motoniveladora destinada al fortalecimiento del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos.

Por su parte, Aluminé contará con un aporte de 658,5 millones para equipamiento de la planta de residuos sólidos urbanos y la adquisición de maquinaria y vehículos.

Con la municipalidad de Huinganco se firmó la adjudicación de la primera etapa de los desagües pluviales, obra que contará con una inversión de 1.134 millones de pesos.

La comisión de fomento de Sauzal Bonito firmó el acta de cierre y finalización de las obras de las etapas 1 y 2 de las defensas pluviales, con una inversión total de 1.560 millones de pesos.

Con la comisión de fomento de El Sauce se firmó un acuerdo de cooperación y financiamiento para obras de infraestructura urbana.

Además, los municipios y comisiones de fomento firmaron el acta de cierre y conclusión de la etapa estival de los proyectos de emergencia hídrica, cuya inversión consolidada fue de 4.233 millones de pesos.