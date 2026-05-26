​Mas localidades se suman a las denuncias anónimas para el combate del tráfico de drogas ​

Durante la reunión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de Vaca Muerta se firmaron acuerdos para avanzar en ese tema y se trataron propuestas de normativas municipales comunes para la región, entre otros temas.

Se llevó a cabo este martes en San Patricio del Chañar la tercera asamblea del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de Vaca Muerta en torno a la Ley Provincial N° 3515. A través del ministerio de Seguridad provincial, diversos actores presentaron el orden del día, y se le dio continuidad a los ejes tratados en la anterior Asamblea, realizada en la localidad de Añelo.

Uno de los temas centrales de la jornada fue la firma de un convenio entre las localidades de Octavio Pico, Barrancas, Aguada San Roque y Buta Ranquil y el Ministerio Público Fiscal de la provincia del Neuquén, entidad que implementó el sistema de denuncia anónima, segura y confidencial mediante la utilización de un código QR para combatir el micro tráfico de drogas.

Dicho convenio busca “coordinar y desarrollar acciones conjuntas para la difusión masiva del Código QR dentro del ejido municipal, a fin de posibilitar el mayor aporte de datos útiles por parte de la sociedad sobre el tráfico y comercialización de drogas en los lugares donde viven”.

En tal sentido, cada localidad adherente “capacitará a la ciudadanía en el manejo de la herramienta para aportar datos sobre la venta de drogas, así como también sobre las características de dicho aporte, el cual es anónimo, seguro y confidencial”.

Cabe destacar que el Ministerio Público Fiscal presentó formalmente los nuevos fiscales intervinientes acorde a la regionalización.

Por otro lado, se abordó el alcance que tendrá la reforma del Código Contravencional provincial, que busca tipificar como faltas “las peleas y agresiones en la vía pública; hostigamiento, maltrato y amenazas; acoso sexual; conductas con una manifiesta connotación sexual; exhibición de armas; agresiones a trabajador de la educación, de la salud, a personal de la policial o del poder Judicial; y actos de violencia que puedan efectuar personal de custodia de un local habilitado”.

Según informaron, el nuevo Código Contravenciones “también tipifica al hostigamiento digital como falta y prevé sanciones para personas que intimiden a otro mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito. Hace lo propio con prácticas digitales que deriven en la suplantación de identidad o en la creación de una identidad falsa”.

Se trabajó sobre la problemática regional de animales sueltos y antecedentes de operativos en rutas nacionales N° 22 y N° 40, y Ruta Provincial N° 7, con intervención de personal policial, Brigadas Rurales y División Montada y Canes, en el marco de la normativa aplicable.

Del encuentro participaron el intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez; el fiscal general del ministerio Público Fiscal, José Gerez; el subsecretario de Organización y Prevención Ciudadana y Coordinador del Consejo de Provincial de Seguridad, Luis Sánchez; el presidente del Consejo Regional de Seguridad, Modesto Muñoz; y el delegado regional área Vaca Muerta, Milton Morales, entre otras autoridades provinciales y municipales.

El secretario de Seguridad Ciudadana de San Patricio del Chañar, Cristian Muñoz, junto con el jefe de la Comisaría N°13, Milton Valenzuela, disertaron acerca del programa “Ojos en Alerta”, que están replicando exitosamente en la ciudad, con más de 70 cámaras y más de 900 vecinos adheridos, cuyas denuncias se canalizan al centro de monitoreo que funciona las 24 horas y los 7 días de la semana con empleados municipales.

Participaron también los intendentes de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda; de Barrancas, Rubén Figueroa; de Añelo, Fernando Banderet; de Buta Ranquil, Pedro Cuyul; los presidentes de las comisiones de fomento de Aguada San Roque, Andrea Campos; y de Los Chihuidos, Gabriel Rojas.

También estuvieron presentes la vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Soledad Gennari; la secretaria de emergencia y Gestión de Riesgo; y miembros de la Policía de la provincia del Neuquén.