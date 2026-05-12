​Más de un centenar de agentes se capacitan para fortalecer la gestión pública ​

Comenzó la Diplomatura en Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público, una propuesta orientada a profesionalizar y modernizar la administración pública provincial.

Con la participación de 120 agentes de distintas áreas de la administración pública provincial, comenzó este martes la Diplomatura en Gestión de los Recursos Humanos en el Sector Público, una propuesta de formación orientada a profesionalizar y fortalecer la gestión del empleo público en la provincia.

La capacitación se desarrollará bajo modalidad virtual tutorada, a través de la plataforma educativa “INTEGRAR ACADÉMICA”, y se extenderá entre mayo y noviembre de 2026, con una carga total de 134 horas reloj distribuidas en ocho módulos.

La iniciativa busca brindar herramientas técnicas y estratégicas para mejorar la planificación, la intervención y la administración de los recursos humanos dentro del Estado, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y alineada con la normativa vigente.

Entre los principales contenidos se abordarán temas vinculados a la función de recursos humanos en organismos públicos, legislación aplicable a la administración provincial, gestión del empleo público, salud ocupacional, desarrollo de carrera, liquidación de haberes, control administrativo, resolución de conflictos y sumarios administrativos.

La diplomatura fue diseñada por la dirección superior de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública junto con la subsecretaría de Recursos Humanos de la Provincia, organismo rector de la temática dentro de la administración pública provincial.

Para conocer el plan de estudios y los contenidos mínimos, se puede ingresar al sitio

web: https://capacitacion.neuquen.gov.ar/formacion-extra-curricular/

Además, la propuesta cuenta con un equipo de especialistas y tutores con trayectoria académica y experiencia en gestión pública, quienes acompañarán el desarrollo de las actividades sincrónicas y asincrónicas durante todo el trayecto formativo.

Las diplomaturas constituyen trayectos de formación extracurricular destinados a actualizar y especializar conocimientos en áreas específicas, otorgando una certificación final al completar la totalidad del programa.

Para más información, se adjunta un archivo PDF