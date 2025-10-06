​Más de 900 personas visitaron Tienda de Sabores ​

La feria itinerante de alimentos y bebidas de origen neuquino tuvo su cuarta edición del año en Chos Malal.

Elaboradores de alimentos y bebidas de distintos puntos de la provincia dieron a conocer sus productos en Chos Malal, este último fin de semana, en el evento Tienda de Sabores.

La feria es organizada por la provincia a través del Centro PyME-ADENEU, con el apoyo de la municipalidad y de la cámara de comercio local.

De la actividad participaron 25 emprendedores Chos Malal, Las Ovejas, Huinganco, Loncopué, Aluminé, San Martín de los Andes y Neuquén capital.

Los visitantes pudieron degustar y adquirir alfajores y chocolates, té, dulces y mermeladas, cerveza y gin artesanal, vermuts, productos de charcutería, panificados, miel y escabeches.

El evento contó con la presencia del intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, y de Anabel Lucero Idizarri, gerente general del Centro PyME-ADENEU.

“Tienda de Sabores” se realizó junto con la premiación de la Copa Trashumancia, un concurso cervecero organizado por elaboradores de la Región del Alto Neuquén.

Además, hubo bandas en vivo y sorteos a lo largo de todo el evento.

La de Chos Malal fue la cuarta edición en lo que va del año de “Tienda de Sabores”, que ya pasó también por Villa La Angostura, Neuquén capital y Aluminé.

Se viene Mercado de Sabores

El Mercado Concentrador del Neuquén abrirá sus puertas nuevamente, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

El evento es organizado por el Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU, con el apoyo de los municipios de Neuquén capital y Centenario.

Durante el evento, los productores y operadores que forman parte del Mercado Concentrador del Neuquén ofrecerán su habitual y variada oferta de hortalizas y frutas, con ventas al por mayor y menor.

En esta próxima edición también participarán elaboradores de alimentos y bebidas. Además, habrá espectáculos, un patio gastronómico, juegos para los más chicos, charlas, sorteos y muchas más actividades para toda la familia.

Próximamente se abrirá la convocatoria para que se postulen food trucks y elaboradores de alimentos y bebidas.

Para más información o consultas comunicarse al correo electrónico [email protected].