​Más de 400 vecinos participaron de una nueva edición de Neuquén Más Cerca ​

Con la presencia de 12 dispositivos, se resolvieron más de 600 trámites y consultas en una jornada que acercó servicios y programas al barrio Parque Industrial.
El Salón de Actividades Físicas (SAF) de Parque Industrial fue escenario ayer de una nueva edición de Neuquén Más Cerca, el dispositivo territorial que reúne en un mismo espacio los principales servicios y programas del Estado provincial.
En esta oportunidad participaron 12 dispositivos pertenecientes a distintos ministerios y organismos, que brindaron atención y asesoramiento en temas laborales, sociales, educativos, de salud y documentación, entre otros.
Durante la jornada, más de 400 vecinos y vecinas se acercaron para realizar consultas y resolver más de 600 trámites sin necesidad de trasladarse a las sedes centrales.
El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, destacó la importancia de la presencia territorial: “Para nosotros es muy importante estar cerca de donde están las demandas y las necesidades. Esta jornada permite que vecinos de distintos barrios puedan acercarse y resolver situaciones que, muchas veces, se complican porque las oficinas están lejos o porque no saben cómo canalizar sus trámites o necesidades -dijo-. No se trata simplemente de estar en territorio, sino de estar con acciones concretas y soluciones reales, y ese es el objetivo central que tiene nuestro gobierno”.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral Lucas Castelli mencionó que “incorporamos nuevos ministerios y servicios para complementar lo que venimos haciendo y brindar una atención integral”.
Agregó que “esta segunda edición -la primera fue el mes pasado en barrio San Lorenzo- demuestra que estamos en el camino correcto, sumando más servicios y mejorando la experiencia para los vecinos”.
En cada operativo, Neuquén Más Cerca ofrece —de forma gratuita— una amplia variedad de servicios: atención médica y odontológica para todas las edades, vacunación, asesoramiento legal, orientación en trámites administrativos, programas como Becas Gregorio Álvarez o Emplea Neuquén, asistencia en casos de violencia a través de la Línea 148 y acompañamiento en situaciones de trabajo infantil y adolescente no protegido.
Las jornadas se realizan en distintos puntos de la ciudad de Neuquén, priorizando los sectores que más necesitan la presencia del Estado. En esta oportunidad, participó también la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.
Finalmente, Ousset anunció la próxima fecha del programa que será “el 23 de agosto en el barrio Confluencia, donde estaremos trabajando de forma conjunta con la comisión vecinal, que son quienes conocen en detalle la problemática y necesidades del barrio”.