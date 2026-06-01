​Más de 40 emprendedoras se capacitaron en manipulación de alimentos ​

La formación mejora las oportunidades laborales y fortalece los emprendimientos gastronómicos en vísperas de la temporada alta de turismo.

Con el objetivo de fortalecer los emprendimientos locales y generar mejores oportunidades de empleo, más de 40 personas participaron del Curso de Manipulación Segura de Alimentos realizado en San Martín de los Andes.

La capacitación forma parte del dispositivo Nutri Emprende Neuquén, impulsado por la dirección de Economía Social del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, en articulación con la subsecretaría de Empleo, Juventud y Deportes de la municipalidad de San Martín de los Andes.

La propuesta reunió a emprendedoras gastronómicas y manipuladoras de alimentos de la localidad, así como integrantes de comunidades mapuche de zonas cercanas, promoviendo el acceso a herramientas de formación que fortalecen la inclusión y el desarrollo productivo en el territorio.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que desarrollan la Provincia y el municipio para acercar capacitaciones y recursos a quienes impulsan proyectos productivos y de servicios. Esta articulación busca acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales, promoviendo la formalización y la mejora continua de sus prácticas.

La formación adquiere especial relevancia en vísperas de la temporada de invierno, uno de los períodos de mayor actividad económica para San Martín de los Andes. Contar con conocimientos actualizados en manipulación segura de alimentos permite mejorar la calidad de los servicios gastronómicos y ampliar las posibilidades de inserción laboral en un sector que demanda personal capacitado.

Durante el curso, las y los participantes incorporaron contenidos vinculados a buenas prácticas de manufactura, higiene, prevención de la contaminación cruzada, conservación de alimentos y trazabilidad. Los conocimientos brindados responden a los requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino, la Ley Provincial Nº2419 y la normativa municipal vigente, constituyendo además una instancia fundamental para la obtención del carnet habilitante de manipulador de alimentos.