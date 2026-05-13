​Más de 300 allanamientos por microtráfico ​

La provincia consolidó la desfederalización del microtráfico con operativos, condenas y una política integral de lucha contra el narcotráfico barrial.

La provincia del Neuquén consolidó durante 2025 y lo que va de 2026 una política integral de lucha contra el narcomenudeo, avanzando en la desfederalización del microtráfico y fortaleciendo la capacidad operativa y judicial para intervenir de manera directa sobre este tipo de delitos que afectan a los barrios y comunidades.

Desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial N° 3.488 y hasta el 10 de mayo de 2026, la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén realizó 311 allanamientos en viviendas vinculadas al microtráfico en el marco de investigaciones coordinadas junto al Ministerio Público Fiscal.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 177 kilos de cannabis sativa, 37 kilos de clorhidrato de cocaína, más de 31 mil pastillas de éxtasis, además de ketamina y otras sustancias sintéticas. Las investigaciones permitieron además avanzar sobre estructuras vinculadas a la comercialización ilegal de drogas, logrando la condena de 145 personas, entre ellas 47 mujeres y 98 hombres.

En materia económica y patrimonial, los procedimientos permitieron secuestrar más de 181 millones de pesos en efectivo y 30.386 dólares, además de 79 armas de fuego, 2.007 municiones y 72 vehículos vinculados a actividades delictivas.

La política de desfederalización impulsada por el gobernador Rolando Figueroa permitió que la Justicia provincial, el Ministerio Público Fiscal y la Policía del Neuquén asuman un rol central en la investigación y persecución del microtráfico, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado frente a delitos asociados a la violencia y la criminalidad organizada.

Uno de los principales ejes del nuevo esquema fue el fortalecimiento de la capacidad investigativa provincial, mediante la incorporación de equipamiento especializado, herramientas tecnológicas y recursos científicos aplicados al análisis criminal y toxicológico.

En paralelo, la provincia avanzó en la creación y fortalecimiento de estructuras técnicas y científicas destinadas a mejorar las pericias y acelerar las investigaciones vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo.

La estrategia provincial también incluyó una fuerte articulación institucional con municipios, organismos judiciales y fuerzas de seguridad, promoviendo además mecanismos de participación ciudadana a través de canales anónimos de denuncia y campañas de prevención.

Como parte de esa política integral, las investigaciones permitieron avanzar sobre inmuebles utilizados para la venta de drogas, logrando la clausura de 29 viviendas y la demolición de cinco estructuras utilizadas como puntos de comercialización ilegal.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “la desfederalización nos permitió actuar con mayor rapidez y cercanía frente a situaciones que afectan directamente a los vecinos. Hoy la provincia tiene capacidad operativa, tecnológica y judicial para enfrentar el microtráfico con decisión y presencia territorial”.

Además, sostuvo que “la lucha contra el microtrafico no se resuelve solamente con allanamientos. Requiere prevención, investigación criminal, participación ciudadana y un trabajo coordinado entre todas las instituciones del Estado”.

Finalmente, remarcó que “Neuquén tomó la decisión de dar esta pelea con firmeza, con inversión en equipamiento, capacitación y fortalecimiento de las áreas investigativas. El objetivo es seguir recuperando espacios para las familias y llevar más seguridad a cada barrio de la provincia”.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que durante los próximos meses se intensificarán los operativos de prevención e investigación en toda la provincia, profundizando el trabajo territorial, el seguimiento de organizaciones vinculadas al microtráfico y las acciones coordinadas entre la Policía, la Justicia y los municipios para continuar debilitando las redes de comercialización ilegal de drogas.