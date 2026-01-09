​Más de 30 brigadistas están trabajando en dos focos activos en Aluminé ​

Si bien fueron generados por tormentas eléctricas, se recuerda a la población que rige la prohibición de hacer fuego en toda la provincia en lugares no habilitados.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, reiteró la prohibición de hacer fuego en sitios no habilitados.

Con la llegada de la temporada estival se incrementaron las probabilidades de incendios forestales. Por tal motivo, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, hizo un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana ante la crítica situación que atraviesa la región a causa de la sequía.

Detalló que “en Aluminé tenemos dos focos activos, desde hoy a la mañana están todos nuestros brigadistas trabajando, hay más de 30 brigadistas en los dos focos con los tres aviones. Por otro lado, tenemos 25 brigadistas colaborando con la provincia de Chubut”. En este punto, sostuvo que “ayer a la tarde recibíamos el llamado realmente desesperado de las autoridades de Chubut pidiendo más ayuda”.

Ortiz Luna afirmó que “en función a los incendios que se han generado aquí, en la provincia de Neuquén, en su mayoría han sido por tormenta o fueron intencionales”. Y agregó que “ya llevamos más de 40 focos desde mitad de noviembre y estos últimos fueron todos por tormentas eléctricas, por ejemplo, hace 72 horas, una cosa realmente inusual, tuvimos 3.800 descargas eléctricas monitorizadas por nuestros equipos técnicos”.

Según explicó, “es importante que se entienda que antes tal vez caía un rayo y no generaba este tipo de focos, hoy como está de seca la pastura que ha nacido en las últimas lluvias y el calor que hay, más el índice de humedad, realmente hacen que la provincia esté bajo riesgo extremo de incendios”.

También, precisó que “una de las grandes ventajas que realmente se ve, a diferencia de otros momentos, es el poder disponer de los aviones, nosotros tenemos alquilados tres aviones, dos terrestres, un anfibio y el helicóptero también está operando y eso hizo que pudiéramos atacar estos focos rápidamente”.

Asimismo, recordó que “la provincia cobra multas muy altas desde 1.700.000 pesos hasta 1.700 millones de pesos para las personas que hagan fuego, hay personas que todavía están quemando basura en sus campos, en sus domicilios, esto está prohibido o van a hacer fuego o asados a las márgenes de los ríos, entiendan que está prohibido”.

Además, la secretaria resaltó que “no se trata de un capricho, no es una cuestión recaudatoria; es una cuestión de defender esta provincia del fuego, miremos simplemente lo que le está pasando a Chubut y realmente entendamos que no hay distinciones, la misma geografía, el mismo clima y ojalá que no tengamos ese panorama”.

Por otra parte, Ortiz Luna se refirió al estado de la mujer que el domingo 4 de enero sufrió quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo cuando intentó apagar un incendio en el paraje Media Luna, cerca de Las Coloradas. “Fue trasladada en un vuelo sanitario a Mendoza, donde tienen especialistas destacados, ese vuelo sanitario lo coordinamos nosotros, ese fue uno de los tantos incendios que tuvimos en Media Luna, ese fue inicialmente tratado por la comunidad local y luego por bomberos voluntarios”.

Confirmó que “se encuentra en estado crítico, tiene un alto porcentaje de su cuerpo quemado y como todo paciente quemado, ´gran quemado´ como se define, en estos días hay que evaluar su evolución, está en terapia intensiva con asistencia respiratoria y con pronóstico reservado”.