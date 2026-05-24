​Más de 100 pymes neuquinas certificadas participaron de rondas de negocios ​

Desde Centro PyME-ADENEU se coordinó una jornada que permitió generar vinculaciones directas con las áreas de compras y contrataciones de AESA, Total Energies, Halliburton y Chevron.

El gobierno provincial insta a las empresas operadoras y de servicios especiales, con presencia en la Cuenca Neuquina, a que prioricen la contratación de los bienes y servicios que ofrecen las pymes neuquinas.

La norma que la Provincia creó para regular y promocionar la contratación (como así también la mejora de la competitividad) de las pymes neuquinas, es la Ley 3.338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina.

Parte de la misión del Centro PyME-ADENEU como autoridad de aplicación, es facilitar la vinculación entre la oferta (las pymes neuquinas certificadas bajo la Ley 3.338) y la demanda (las empresas operadoras y de servicios especializados), es decir, los sujetos obligados por la ley.

Anabel Lucero Idizarri, gerente general del Centro PyME-ADENEU explicó que “generalmente este tipo de espacios, de rondas de negocios, los acoplábamos a otras ferias y exposiciones donde también acompañamos a las pymes certificadas, como la Argentina Oil and Gas”.

Sin embargo, las empresas certificadas solicitaban que esos espacios tengan una mayor frecuencia. “Desde nuestro Sector de Energía y Minería comenzamos a organizar una jornada, que concretamos con éxito, con la participación de unas 120 pymes”, informó Lucero Idizarri.

Esta primera iniciativa de ronda de negocio, realizada en el auditorio del Centro PyME-ADENEU contó con la participación de referentes de compras y contrataciones de AESA, Total Energies, Halliburton y Chevron.

La modalidad complementa a los ciclos de vinculación que se realizan desde hace años, donde los sujetos obligados tienen la posibilidad de presentar ante las pymes certificadas sus planes de inversión, los requisitos para transformarse en proveedores y sus rubros de interés.

Para participar de estas actividades, como así también acceder a programas de asistencia técnica y de desarrollo de proveedores, es necesario que las pymes neuquinas se certifiquen.

Quienes quieran conocer los requisitos y el procedimiento para certificar pueden acceder a la página web del Centro PyME-ADENEU: www.adeneu.com.ar.

Balance de las rondas

Carlos Rikemberg, de la firma C.A.R. Ingeniería y Construcción S.R.L comentó que “nos pudimos reunir con Chevron, nos llevamos la carpeta de ellos y la forma de trabajo que tienen” y sostuvo que “para nosotros significa mucho que nos empiecen a conocer”.

La empresa cuenta con más de 30 años de trayectoria y se dedica al montaje, pintura y soldadura.

Jorge Perino participó de las rondas de negocios en representación de Conagro SA, empresa del rubro de construcción civil.

“Tuvimos reuniones con Chevron y con AESA y nos sirvió porque eran dos clientes con los que buscábamos contactarnos, así que creo esta reunión va a ser el puntapié inicial para crear un vínculo con ellos”, destacó.

Por su parte, Silvana Huenchuman, responsable administrativa y comercial de Ferrere e Hijos expresó que “es buenísimo que nos inviten a este tipo de reuniones para que conozcan nuestra empresa y conozcamos las caras detrás de compras y contratos de cada empresa (operadora y de servicios)”.

Para la organización de las rondas de negocios, desde el Centro PyME-ADENEU se recepcionaron los rubros de interés por parte de AESA, Total Energies, Halliburton y Chevron.

A partir de ahí, la Agencia envió un listado de proveedores certificados y los sujetos obligados seleccionaron, cada uno, a 30 pymes.

Bárbara Álvarez, referente del departamento de Contratos de Total Energies consideró que las rondas significaron “una experiencia enriquecedora en donde pudimos interactuar con proveedores, donde actualizamos servicios y ampliamos nuestra base de datos y nos pudimos llevar una imagen más nutritiva de cada uno de nuestros apoyos en los servicios que contratamos, así que agradecidos al Centro PyME que organizó este gran evento”.

En la misma sintonía, Vanesa Sosa, líder de Compras de Halliburton comentó que “si bien hubo potenciales proveedores nuevos, también había proveedores con los que ya trabajamos, pero que tienen diferentes ramas que nos pueden ofrecer y que no están bajo contrato actualmente”.