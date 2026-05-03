​Lucha contra el microtráfico: 12 allanamientos con resultados positivos ​

Se realizaron 11 allanamientos en Junín de los Andes y uno en San Martín de los Andes. Además de drogas, la Policía secuestró armas, municiones, dinero en efectivo, balanzas y teléfonos celulares, entre otros elementos.

La Policía del Neuquén secuestró 186 gramos de clorhidrato de cocaína; armas; municiones; alrededor de 9,1 millones de pesos y 500 dólares; teléfonos celulares; balanzas; una notebook y 23 gramos de Cannabis Sativa, durante 12 allanamientos que se realizaron este sábado en Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Además, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se dispuso la detención de ocho personas.

Los resultados están a la vista desde que el gobernador Rolando Figueroa decidió que la provincia se hiciera cargo de las competencias en materia de la lucha contra el microtráfico de drogas. Existe un trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado, los municipios y también los vecinos y vecinas que hacen su aporte a las investigaciones a partir de las denuncias anónimas.

Los allanamientos se concretaron en el contexto de una investigación contra una banda dedicada a la venta de drogas. Los procedimientos comenzaron este sábado a primera hora y se extendieron hasta pasado el mediodía. Estuvieron a cargo de personal de la División Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, bajo la supervisión del superintendente de Investigaciones, el comisario general Dante Catalán, y el director de Antinarcóticos, comisario mayor Nelson Peralta. También estuvieron presentes el fiscal general José Gerez y el fiscal jefe de la zona Gastón Ávila.

Los allanamientos se realizaron por una investigación iniciada por el MPF a principios de enero de este año, con aportes de información de ciudadanos y ciudadanas, tareas de observación de la Policía e informes remitidos por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente.

Sobre la base de esta información, se requirieron las autorizaciones de los allanamientos, que fueron aprobadas durante la madrugada de este sábado. En total fueron 12 procedimientos: 11 estuvieron focalizados en Junín de los Andes (en los barrios Nehuenche, Primeros Pobladores, Lanín y 101 Viviendas, entre otros) y el restante en el barrio Chacra 30 de la ciudad de San Martín de los Andes.

El delito bajo investigación es la comercialización de drogas y existe la hipótesis de que integrantes de la banda habrían participado en hechos que implicaron otros delitos.

En los distintos domicilios se secuestraron 186 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalente a 372 dosis; seis armas de fuego (tres carabinas, dos revólveres y una pistola); 80 municiones de diversos calibres; alrededor de 9,1 millones de pesos y 500 dólares; 22 teléfonos celulares; 10 balanzas; una notebook; y 23 gramos de Cannabis Sativa.

El MPF dispuso la detención de 8 personas, todos varones, a los que prevé imputar durante una audiencia que requerirá en las próximas horas.

Los procedimientos forman parte de la política sostenida de prevención del delito y combate al microtráfico que lleva adelante la Provincia, con intervención coordinada de distintas áreas de Seguridad. El fortalecimiento de las tareas de investigación y la dotación de mejores recursos para policía son ejes fundamentales para combatir el narcotráfico y garantizar el bienestar de la comunidad.

Más de 100 personas condenadas; drogas, armas, municiones y otros elementos secuestrados; puntos de venta de drogas desbaratados y en algunos casos derribados, son algunos de los positivos resultados de la decisión política provincial.