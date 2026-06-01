​Lotería La Neuquina lanza su monedero de pago ​

A través de esta herramienta, por primera vez la plataforma digital de juegos conecta con la red de agencias oficiales, permitiendo cargar crédito, jugar y cobrar premios de manera más simple, segura y accesible.

Lotería La Neuquina anunció que a partir de este lunes estará disponible el nuevo Monedero de Pago, una herramienta que busca integrar la plataforma digital laneuquinaonline.bet.ar con la modalidad presencial de las agencias oficiales.

La dirección de Comercialización de Lotería La Neuquina explicó que “este lanzamiento representa un nuevo paso hacia una lotería más moderna, más conectada, consolidando su estrategia de modernización en el sector de juegos de azar, como la única lotería de carácter estatal que a partir de esta alianza con una importante billetera de pago ofrece este tipo de herramienta”.

El sistema permitirá a los apostadores cargar saldo, jugar y cobrar premios de manera más ágil, uniendo el mundo físico con el digital. Según informaron desde el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), los clientes podrán operar desde su celular o escanear un código QR en las agencias para comenzar a jugar de inmediato.

“Este desarrollo representa un paso estratégico en nuestro proceso de modernización. No se trata solamente de incorporar una nueva herramienta tecnológica, sino de integrar el mundo digital con nuestra red de agencias, fortaleciendo el rol de cada punto de venta y ofreciendo una mejor experiencia a nuestros usuarios”, destacaron desde Lotería La Neuquina.

Además de optimizar la experiencia de los usuarios, el nuevo sistema contribuye a una operatoria más segura al promover medios de pago digitales y reducir la circulación de efectivo.

Con esta iniciativa, Lotería La Neuquina reafirma su compromiso con la innovación, la modernización de sus servicios y el fortalecimiento de una red comercial que continúa siendo un pilar fundamental para el desarrollo del juego oficial en toda la provincia.