​Los Miches ya cuenta con sede del ISSN ​

Se inauguró este sábado en Los Miches, la nueva delegación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), una obra ejecutada mediante el sistema de obras delegadas que permitirá acercar los servicios de la obra social a los afiliados del norte neuquino, evitando traslados y fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio.

El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, en representación del gobernador Rolando Figueroa, y el intendente Víctor Ortega, junto a la administradora del ISSN, Mariane Bartuch, además de autoridades provinciales, municipales y vecinos de la localidad.

Durante la inauguración, Koenig destacó que “la concreción del edificio refleja el modelo de gestión impulsado por el Gobierno provincial, basado en la descentralización y la generación de desarrollo local”.

“Es muy importante que esta obra se haya realizado por el sistema de obras delegadas. Es el modelo de economía circular que impulsamos: la mano de obra es local, los materiales se compran en comercios de la zona y los recursos permanecen en la comunidad, generando trabajo y movimiento económico”, afirmó.

El ministro también resaltó el proceso de ordenamiento del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. “Hoy el ISSN tiene superávit en sus cajas y eso demuestra que es posible administrar con eficiencia para brindar mejores servicios. Defendemos nuestras instituciones, pero con una gestión responsable que garantice que jubilados, afiliados y prestadores reciban respuestas en tiempo y forma”, señaló.

Por su parte, Bartuch expresó que la nueva delegación forma parte del programa de construcción de sedes propias que lleva adelante el organismo en el marco del plan provincial de regionalización.

“Este edificio representa mucho más que una construcción. Es el resultado de una planificación que busca acercar el Estado a cada comunidad y mejorar la calidad de atención para nuestros afiliados”, indicó.

Explicó además que, tras un relevamiento de la infraestructura del Instituto, se detectó que 20 de las 50 delegaciones existentes no contaban con edificio propio. En ese contexto, ya se concretaron cinco acuerdos con municipios para construir nuevas sedes y se avanza en otros proyectos similares.

La administradora destacó el trabajo conjunto con el municipio de Los Miches y agradeció el compromiso del intendente Víctor Ortega, quien impulsó el proyecto desde sus inicios. También remarcó que el programa es posible gracias a la recuperación de fondos provenientes del nuevo sistema de coseguros, que permite reinvertir esos recursos en beneficios para los afiliados.

“El objetivo es que las personas puedan acceder a la atención médica sin tener que preocuparse por pagar en el momento y que esos recursos vuelvan a transformarse en más servicios e infraestructura”, sostuvo.

En tanto, el intendente Ortega recordó que el terreno había sido reservado para este fin hace más de una década y valoró la confianza depositada por el Gobierno provincial en las administraciones locales.

“Esta obra demuestra que cuando Provincia y municipio trabajan en conjunto se logran resultados concretos para la gente. Además, permitió generar empleo para trabajadores locales y fortalecer el desarrollo de Los Miches”, expresó.

El jefe comunal destacó que la nueva delegación evitará que los afiliados deban trasladarse a Andacollo para realizar trámites vinculados con la obra social y anunció que la atención estará a cargo de Vanessa, vecina de la localidad, quien será la primera delegada de la nueva sede.