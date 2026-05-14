​Localizaron a una mujer y a una niña que eran buscadas en la región ​



Quedaron sin efecto las respectivas alertas por búsqueda, en Centenario y en Neuquén capital.

La Policía de la provincia del Neuquén informó que, este jueves, se dejaron sin efecto dos alertas emitidas por una mujer y una niña que eran buscadas en Centenario y en Neuquén capital, respectivamente. Durante la jornada se logró dar con el paradero de ambas y se culminaron los respectivos operativos.

En el caso de la adulta, fue identificada como Estela Isabel Castro, de 33 años, quien había sido vista por última vez en Centenario.

Por otro lado, también se había emitido un Alerta Nati para dar con el paradero de una niña de 12 años que había sido vista por última vez en el hogar Lago Espejo de la capital provincial.