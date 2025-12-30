​Llegan los Super Días Reyes de BPN ​

Del 1 al 6 de enero el Banco Provincia del Neuquén ofrece hasta 12 cuotas sin interés y un descuento del 10 por ciento en comercios adheridos.

Durante toda una semana, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) acompaña tus compras para celebrar el Día de Reyes con una promoción especial. Del 1 al 6 de enero, disfrutá de financiación sin interés y descuentos del 10% en los rubros más elegidos para esta fecha.

¿Cómo funciona? Es fácil, abonando con tarjeta de crédito Confiable podés comprar hasta en 12 cuotas sin interés y además recibís un 10% de reintegro, sin tope.

Además, si pagás con alguna de las tarjetas de crédito Visa o MasterCard de BPN, podés financiar tu compra en hasta 6 cuotas sin interés en todos los comercios adheridos.

Los rubros participantes que participan son variados: Jugueterías, librerías, indumentaria, marroquinería, zapatería, artículos deportivos, computación, tecnología y bicicleterías.

Participan comercios de toda la provincia de Neuquén y Río Negro, que se encuentren adheridos al Club de Beneficios BPN y se hayan adherido a la campaña promocional.

Para consultar los comercios adheridos se pueden ingresar en la web oficial del banco www.bpn.com.ar accediendo a la sección “Club de Beneficios” y seleccionando la campaña correspondiente.

Por otra parte, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece.