​Llega la séptima Caminata de Mentoreo para mujeres a Neuquén ​

El encuentro se realiza por el Día Internacional de las Mujeres y promueve su liderazgo, generando impacto transformador mediante el mentoreo. Neuquén capital es una de las 27 ciudades argentinas que se suma a esta iniciativa internacional.

Hasta el próximo 27 de febrero estará abierto el período de postulación para la séptima edición de la Caminata de Mentoreo. El evento tendrá lugar el 14 de marzo, en el Paseo de la Costa, en la ciudad de Neuquén.

El evento se apoya en la metodología del mentoreo como una estrategia para generar redes entre quienes participan y está dirigida, principalmente, a mujeres que buscan compartir sus experiencias y fortalecer su desarrollo profesional. El mentoreo se realiza en duplas, integrada por una mentora y una aprendiz. Al momento de la postulación cada persona deberá indicar a través de qué rol desea participar.

El rol de la mentora consiste en guiar a la aprendiz en su crecimiento personal y profesional, compartir su experiencia y facilitar contactos y conexiones. Además, su propósito es ayudar a la aprendiz a superar retos y alcanzar sus objetivos. En tanto que la aprendiz debe ser una persona que busca desarrollar su liderazgo personal y adquirir nuevas herramientas para enfrentar desafíos profesionales.

Al cierre de las postulaciones se realiza un análisis de cada una de las postulantes y se busca conformar las duplas, en base a la información que completaron.

La actividad es promovida a nivel internacional por la Fundación Voces Vitales. En la región existe la red de mujeres del Cono Sur, integrada por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

La iniciativa que comenzó en 2019 recibe en esta, su séptima edición en Neuquén, el apoyo del Gobierno de la Provincia a través del Centro PyME-ADENEU –Ministerio de Economía, Producción e Industria- en conjunto con otras empresas.

Las personas interesadas en participar deben postularse completando el siguiente formulario online: https://forms.gle/GQFQBkbsw4eg89zSA. La actividad en Neuquén está bonificada en su totalidad para los participantes.

Para más información comunicarse al correo electrónico [email protected]. También está la posibilidad de seguir las cuentas en Instagram @caminataneuquen y @centropymeadeneu.