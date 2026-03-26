​Lanzaron una plataforma digital para la regulación de la seguridad privada ​

Entre sus principales beneficios se destacan la reducción de tiempos de gestión, la posibilidad de autogestión por parte de los usuarios, el seguimiento en tiempo real de los trámites y una mayor transparencia en los procesos.

El ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén presentó este jueves una innovadora plataforma digital destinada a la habilitación, control y gestión de empresas y personal de seguridad privada, dentro de un proceso de modernización y transformación del Estado.

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales, representantes del sector y equipos técnicos involucrados en el desarrollo de la herramienta. La jornada fue coordinada por Marcelo Soria, director general de Regularización y Control de Empresas de Seguridad Privada del ministerio.

Actualmente, en la provincia funcionan más de 70 empresas de seguridad privada habilitadas y más de 5.700 vigiladores que desarrollan tareas de prevención, control y protección en distintos ámbitos públicos y privados. En este contexto, la implementación de esta nueva plataforma representa un paso clave para fortalecer la regulación, profesionalización y transparencia del sector.

La iniciativa surge como respuesta a un sistema administrativo basado en trámites presenciales, uso intensivo de papel y procesos burocráticos que generaban demoras. A partir de esta transformación digital, se busca simplificar y agilizar los procedimientos, optimizando tanto los recursos del Estado como los del sector privado.

La plataforma permitirá realizar de manera online trámites como la habilitación y renovación de empresas, altas y bajas de personal, gestión de objetivos de trabajo georreferenciados, descarga de credenciales digitales y certificados, así como la consulta y pago de tasas o sanciones.

Entre sus principales beneficios se destacan la reducción de tiempos de gestión, la posibilidad de autogestión por parte de los usuarios, el seguimiento en tiempo real de los trámites y una mayor transparencia en los procesos.

Además, el sistema fue desarrollado bajo un esquema de interoperabilidad que permite su integración con distintos organismos, como Rentas, el Registro Público de Comercio, RENAPER, Catastro y registros vinculados a violencia familiar, deudores alimentarios y empleadores, entre otros. Esto garantiza la validación automática de datos y evita la duplicación de documentación, bajo el principio de “presentar la información una sola vez”.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó en la presentación que “no solo una plataforma tecnológica. Estamos tomando una decisión política, la de construir un Estado más ágil, más transparente y más inteligente. Esta herramienta simplifica procesos, mejora el control y fortalece un sector que es clave para la seguridad en nuestra provincia.”

Asimismo, agregó que “cuando el Estado ordena y moderniza, genera mejores condiciones para todos, para quienes invierten, para quienes trabajan y, sobre todo, para la comunidad. Este es un paso concreto hacia un sistema de seguridad más profesional y más eficiente.”

Desde el ministerio señalaron que esta herramienta consolida un modelo de gestión más moderno, eficiente y orientado al ciudadano, fortaleciendo el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado. El nuevo sistema ya se encuentra disponible para su utilización a través del sitio oficial: https://seguridadprivada.neuquen.gov.ar