​Lanzaron una campaña de concientización sobre ciberestafas en Neuquén ​

La actividad es impulsada por la dirección general de Delitos Complejos y Ciberdelitos del ministerio de Seguridad

Como parte de la campaña navideña “Compras seguras en el entorno digital”, el ministerio de Seguridad y la Policía del Neuquén llevaron adelante una jornada de concientización en el área céntrica de la ciudad de Neuquén, donde se dialogó con vecinos y vecinas sobre ciberseguridad y cuidados al momento de realizar compras online.

La actividad fue impulsada por la dirección general de Delitos Complejos y Ciberdelitos, junto a la dirección provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, con el objetivo de brindar información clara y accesible para prevenir estafas digitales en una de las épocas del año de mayor movimiento comercial.

Durante la jornada, el equipo recorrió el sector y mantuvo un contacto directo con la comunidad, abordando las principales modalidades de fraude vinculadas al comercio electrónico, como falsas tiendas online, phishing, suplantación de identidad, promociones engañosas y fraudes en medios de pago.

Al respecto, la directora general de Ciberdelitos del ministerio de Seguridad de Neuquén, Natalia Toranzo, destacó la importancia de reforzar la prevención a través de la cercanía con los vecinos y vecinas “En esta época del año aumentan las compras online y, con ellas, también las estafas digitales. Por eso es fundamental acercar información clara y sencilla a la comunidad, para que puedan identificar situaciones sospechosas y proteger sus datos personales y su dinero.”

Asimismo, remarcó el valor de este tipo de acciones territoriales donde “la prevención es una herramienta clave. Hablar cara a cara con los vecinos nos permite generar conciencia, responder dudas concretas y promover hábitos digitales responsables que reduzcan el riesgo de ser víctimas de delitos informáticos.”

La campaña incluye recomendaciones prácticas para identificar sitios web confiables, verificar la identidad de vendedores y plataformas, utilizar de manera segura los medios de pago digitales y activar medidas de protección como la doble autenticación. También se difundieron los canales de denuncia y orientación ante situaciones de fraude o intento de estafa.

Según datos oficiales, las denuncias por ciberdelitos registran picos durante los meses de mayor actividad comercial, con un impacto económico que superó los 2.600 millones de pesos en 2024 y los 3.000 millones de pesos en 2025, lo que refuerza la necesidad de profundizar las acciones de prevención y concientización ciudadana.

Estas iniciativas forman parte de una política sostenida del ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén, orientada a acompañar a la comunidad, fortalecer la seguridad también en el entorno digital y promover un uso responsable de las tecnologías.