​Labraron infracciones y decomisaron ejemplares por pesca furtiva ​

En un trabajo conjunto entre personal de Fauna y Policía, se decomisaron 4 truchas marrones, 3 arco iris y 27 truchas fileteadas.

A pocos días del inicio de la temporada de pesca en la provincia, se realizaron este fin de semana controles en la ruta 237, a la altura de Picún Leufú, en un trabajo coordinado entre personal de Fauna de esa zona, Piedra del Águila, Cutral Co y Neuquén, y la Policía de la Provincia.

El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, dijo que se intensificaron los controles y explicó que el domingo “finalizó un operativo en el que se decomisaron 4 truchas marrones, 3 arco iris, y un aproximado de 20 truchas fileteada, más un aproximado de 7 truchas fileteadas que el infractor tiró al suelo”. Por este motivo, se labraron 23 actas de infracción.

Estas acciones buscan hacer cumplir la normativa provincial y preservar los recursos naturales de la zona, como la trucha arcoíris y la trucha marrón. La temporada de pesca comienza el 1 de noviembre y se recomienda respetar las leyes vigentes.

Lagos recordó que la pesca deportiva en la Patagonia está regulada por normativas específicas y recordó que este miércoles comienza la venta de los permisos. También destacó que este tipo de operativos busca frenar la depredación y fomentar el respeto por la biodiversidad local.