​La ruta de acceso al Lago Lolog ya registra un 25 por ciento de avance ​

Se trata de seis kilómetros de la ruta provincial Nº62. Los trabajos permitirán la circulación vehicular durante todo el año.

La Provincia de Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura y la dirección provincial de Vialidad, ejecuta la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 62 en el tramo que une el acceso a Laguna Rosales con el puente sobre el río Quilquihue. Con una inversión de 7.622 millones de pesos, el proyecto registra un 25 por ciento de avance y constituye una intervención estratégica para mejorar la infraestructura vial en la zona.

Se trata de un corredor clave para la conectividad regional, que además mejora el acceso a la zona del lago Lolog, uno de los principales atractivos turísticos del área, fortaleciendo tanto la circulación de residentes como el desarrollo de la actividad turística.

El desarrollo de los trabajos marca un hito dentro del cronograma previsto y refleja el progreso sostenido de una obra que permitirá optimizar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de las actividades productivas.

Actualmente, se ejecutan tareas fundamentales para la conformación de la estructura del pavimento, entre las que se destacan la construcción de terraplenes con compactación especial, la subbase granular drenante y la base granular anticongelante. También se avanza con riegos de imprimación y la construcción de alcantarillas tanto laterales como transversales, además de cunetas revestidas.

En paralelo, se llevan adelante trabajos complementarios necesarios para la adecuación del entorno y de la infraestructura existente. Entre ellos, la colocación y retiro de alambrados, instalación de tranqueras, traslado de líneas eléctricas y reubicación de fibra óptica.

La obra contempla la pavimentación de seis kilómetros y permitirá mejorar la transitabilidad durante todo el año, facilitando el acceso y la circulación en un sector estratégico de la región.

Precaución al circular

Desde Vialidad Provincial se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con extrema precaución, debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando sobre la calzada. En distintos puntos se registran reducciones de carril, por lo que es fundamental respetar la señalización y disminuir la velocidad para garantizar la seguridad de todos.