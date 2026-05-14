​La receta de Neuquén para frenar los siniestros viales desde las aulas ​

Con cartelería, juegos didácticos y agentes en las calles, Neuquén apuesta a la prevención activa para frenar los siniestros viales.

Bajo el lema “Involucrar y educar”, el ministerio de Seguridad y la ONG Bien Argentino coparon las calles del barrio Gran Neuquén Sur para fortalecer los Senderos Escolares. Una apuesta colectiva que busca transformar el camino a la escuela en un espacio de cuidado y no en una zona de riesgo.

Dentro de la Semana Mundial para la Seguridad Vial 2026, la actividad rompió con la formalidad tradicional para centrarse en el territorio. Niños y niñas del Jardín N°32 salieron a la calle junto a vecinos, integrantes de la comisaría N°16 y la ONG Bien Argentino, demostrando que la seguridad vial es, ante todo, un derecho de las infancias.

La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, busca dar un giro de 180 grados al enfoque tradicional: pasar de la simple transmisión de normas a una construcción colectiva de responsabilidad social donde la prevención sea la herramienta más eficaz para salvar vidas.

âDurante la jornada, los Agentes de Prevención cumplieron un rol estratégico al intervenir en los denominados “senderos escolares”. Esta estrategia busca ordenar y resguardar los trayectos que realizan los estudiantes en los horarios críticos de entrada y salida, momentos donde la alta circulación de familias aumenta la exposición a situaciones de peligro.

Los agentes actúan como una alerta temprana y un apoyo constante para los vecinos, utilizando habilidades de asistencia y contención para fortalecer el vínculo con la comunidad educativa y promover un uso más humano y responsable del espacio público.

âEl encuentro no solo se limitó a la presencia institucional, sino que incluyó acciones concretas de concientización como la exhibición de cartelería a los automovilistas y la entrega de material informativo. Para los más pequeños, la ONG Bien Argentino aportó rompecabezas didácticos, transformando el aprendizaje de conductas seguras en una experiencia lúdica. De este modo, se garantiza un entorno de resguardo que no depende únicamente del control policial, sino del compromiso de cada actor social para cuidar el futuro de la ciudad.

Agentes de prevención

Es un programa implementado bajo la coordinación de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, dependiente del ministerio de Seguridad, en articulación con distintos organismos, asegurando su alineación con principios de derechos humanos y estrategias interinstitucionales.

Su propósito es acompañar a los vecinos en el cuidado, el orden público y la prevención, interviniendo con habilidades adquiridas en procesos de capacitación para asistir y contener a la comunidad, siendo una alerta temprana ante situaciones de riesgos o conflictos.

Los agentes cumplen un rol fundamental en la organización, concientización, acompañamiento territorial y fortalecimiento del vínculo con la comunidad educativa, estimulando el compromiso comunitario con la seguridad vial, la reducción de conductas de riesgo y el fortalecimiento de entornos escolares seguros.