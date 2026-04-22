​La Provincia recategorizó personal del IPVU-ADUS ​

Responde al compromiso paritario firmado previamente que reconoce la carrera administrativa de los empleados públicos.

El gobernador Rolando Figueroa firmó este miércoles el decreto que dispuso la recategorización del personal del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). La medida que tendrá efecto retroactivo al 1 de octubre de 2025, incluye el pago de compensaciones por carrera administrativa.

Mediante la norma se convalidó el acta paritaria firmada en diciembre del año pasado, que permitió avanzar sobre cambios de nivel y de agrupamiento del personal dentro del organismo.

Las nuevas categorías serán asignadas conforme a los anexos correspondientes, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (Ley 3549), que regula la carrera administrativa.

El decreto dispuso también una compensación específica por carrera administrativa, en línea con lo establecido en el artículo 99 del convenio colectivo. El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) para que evalúe la adecuación de haberes jubilatorios en función de las nuevas categorías.

La decisión responde a la necesidad de reconocer la labor del personal y garantizar estabilidad laboral, tras un análisis integral de la planta de trabajadores realizado por una comisión ad hoc del organismo.