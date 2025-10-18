​La Provincia puso en marcha la estación de bombeo de “La Picacita” ​

Se realizó la instalación del transformador reparado y quedó en funcionamiento junto a las dos bombas del sistema en Picún Leufú.

El subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, encabezó una jornada de trabajo con referentes de la comuna local y productores, donde se puso en marcha la estación de bombeo de “La Picacita” y supervisaron las instalaciones.

“Hemos compartido una jornada de trabajo con el municipio, regantes y productores de Picún Leufú, y luego nos dirigimos con el equipo del EPEN a monitorear la instalación del transformador reparado y la puesta en marcha del sistema de bombeo”, relató Zúñiga.

Amplió que “después de una prueba y puesta a punto, ha quedado el transformador instalado y las dos bombas funcionando”. Aseguró que “estamos monitoreando el caudal de agua, que se va a duplicar a partir de ahora”.

Puntualizó que “todos los productores y regantes que riegan sus parcelas con agua exclusivamente del bombeo de La Picacita ya tienen el doble de caudal de lo que venía hasta el momento”.

También remarcó que “iremos monitoreando su correcto funcionamiento y en la semana entrante vamos a continuar con la agenda de trabajo establecida en el marco del directorio de riego y también con cada una de las organizaciones, ya sea el Consorcio de Riego o la Comisión de Regantes de margen derecha, y junto al municipio”.

Además, se retomará “la tarea de evaluación y diagnóstico con el INTA y se recorrerá el sistema para verificar y monitorear el uso correcto, la gestión del agua por parte de cada uno de los regantes y de las organizaciones para corregir aquellas medidas que tengan que ver con el mal uso del recurso a fin de que todos tengan acceso al agua y un uso eficiente del recurso hídrico en plena temporada y en un contexto de emergencia por sequia”.