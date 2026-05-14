​La provincia presentará las nuevas armas menos letales Byrna para la Policía provincial ​

Neuquén incorporará 1.200 dispositivos de última tecnología y avanzará además con bodycams, capacitación táctica y modernización integral del sistema de seguridad.

El Gobierno de la provincia del Neuquén presentará oficialmente el nuevo equipamiento menos letal Byrna que comenzará a incorporarse a la Policía provincial, dentro del proceso de modernización y fortalecimiento operativo impulsado por la gestión del gobernador Rolando Figueroa. La presentación formal del nuevo armamento se realizará el próximo 28 de mayo.

La incorporación contempla un total de 1.200 dispositivos Byrna y 200 bodycams destinadas al personal policial, fortaleciendo los protocolos de actuación, la transparencia institucional y el uso progresivo de la fuerza.

Los dispositivos Byrna representan una herramienta moderna de defensa menos letal que funciona mediante aire comprimido (COâ), permitiendo disparar proyectiles cinéticos o químicos irritantes sin utilización de pólvora ni munición letal. Poseen un alcance efectivo de entre 10 y 20 metros y permiten intervenir en situaciones de riesgo reduciendo significativamente la posibilidad de lesiones graves o consecuencias fatales.

Su incorporación ampliará el abanico de herramientas operativas de la Policía del Neuquén, especialmente en intervenciones urbanas, reducción de personas agresivas, control de disturbios de baja intensidad y procedimientos en espacios cerrados. Además, permiten una respuesta intermedia entre los métodos de contacto directo y las armas de fuego tradicionales.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, aseguró que “esta nueva adquisición es parte de la estrategia trazada por el gobernador Rolando Figueroa, con una planificación clara, objetivos concretos y una decisión política firme de fortalecer la seguridad en toda la provincia”.

Además, remarcó que “en las próximas semanas la provincia continuará incorporando y entregando equipamiento a los grupos tácticos, a Bomberos y a la fuerza en general, profundizando el proceso de modernización y fortalecimiento operativo”.

La incorporación de bodycams complementará esta política de modernización policial, permitiendo registrar procedimientos en tiempo real, fortalecer la transparencia institucional, proteger tanto a efectivos policiales como a ciudadanos y mejorar los procesos probatorios en investigaciones judiciales.

En paralelo, la provincia viene desarrollando capacitaciones y procesos de certificación para el uso de herramientas menos letales y dispositivos electrónicos de inmovilización, garantizando protocolos claros, formación especializada y estándares operativos adecuados.

La presentación del nuevo equipamiento se desarrolla dentro de una política integral de fortalecimiento de la seguridad pública que Neuquén lleva adelante durante 2025 y 2026, combinando inversión en infraestructura, incorporación de personal, modernización tecnológica y una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico y el microtráfico.

En ese contexto, durante los últimos dos años se incorporaron 2.000 nuevos policías, fortaleciendo la capacidad preventiva y operativa de la fuerza provincial en todo el territorio neuquino.

Además, la provincia ejecutó y proyectó más de 48.000 metros cuadrados de obras entre comisarías, destacamentos y unidades penitenciarias, mientras que el sistema penitenciario provincial incrementó en un 135 por ciento su capacidad carcelaria en el marco de la Ley de Emergencia Penitenciaria.

Otro de los ejes estratégicos de la gestión fue la desfederalización del narcomenudeo mediante la implementación de la Ley Provincial N.º 3488, que permite que la Justicia provincial y la Policía del Neuquén asuman competencias directas en la investigación y persecución del microtráfico.

A un año de la entrada en vigencia de la normativa ya se concretaron más de 311 allanamientos vinculados al microtráfico y se lograron 145 condenas por venta de estupefacientes al menudeo, además del secuestro de cocaína, cannabis, drogas sintéticas, armas de fuego, dinero y vehículos vinculados a actividades delictivas.

En paralelo, Neuquén avanzó también en la creación del Laboratorio de Toxicología provincial, que contará con equipamiento de última generación para fortalecer las pericias y agilizar investigaciones vinculadas a la narcocriminalidad.

“Hoy estamos recuperando capacidad operativa, infraestructura y presencia territorial porque entendemos que Neuquén en muy poco tiempo va a duplicar su población y tenemos que estar preparados para ese crecimiento”, concluyó Nicolini.