​La Provincia pagó los programas de protección integral de derechos ​

Corresponde a la cancelación de los pagos del mes de septiembre de 2025.

A través de un decreto, el gobernador Rolando Figueroa asignó un total de $1.176.145.200 destinados al pago de asistencia económica para beneficiarios de los programas provinciales que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad.

Los fondos corresponden a la cancelación de los pagos del mes de septiembre de 2025 y serán ejecutados a través de la subsecretaría de Familia, dependiente del ministerio de Gobierno.

La medida garantiza la continuidad de los programas “Políticas de Protección Integral de Niños, Adolescentes y Familia”, “Políticas de Protección Integral de los Derechos de los Adultos, las Familias y las Personas con Discapacidad”, y “Políticas de Protección Integral de los Derechos de los Adultos Mayores”.

Su objetivo es garantizar asistencia, atención, contención, prevención y promoción que brinden respuestas concretas y generen nuevas oportunidades para los sectores más vulnerables de la población.

Implican la atención permanente y/o transitoria de situaciones de riesgo para niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y familias con diversas problemáticas y a tal efecto se han focalizado las acciones en proyectos de atención integral e interdisciplinaria, de fortalecimiento familiar, de prevención y promoción social, coordinando e implementando la ejecución de proyectos comunitarios de promoción y/o restitución de derechos.

Alcanzó en septiembre a una población de 3.097 personas, mientras que desde enero a la fecha el Ejecutivo Provincial destinó un total de $ 6.857.637.100,00 para la ejecución de esta política pública.