​La Provincia inauguró el nuevo edificio del Dispositivo de Cuidado Formal “Los Bajitos” ​

Con una inversión provincial de 2.500 millones de pesos, el nuevo espacio permitirá fortalecer el acompañamiento integral de niños y niñas en Neuquén capital.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó, este martes, la inauguración oficial y el corte de cintas del nuevo edificio del Dispositivo de Cuidado Formal “Los Bajitos”, en la ciudad de Neuquén. Estuvo acompañado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y funcionarios provinciales.

El espacio, dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, fue construido para brindar mejores condiciones de cuidado, contención y acompañamiento a niños y niñas de entre 3 y 12 años que actualmente residen en el dispositivo.

Durante la recorrida, las autoridades destacaron la importancia de seguir fortaleciendo políticas públicas que garanticen derechos y generen espacios dignos para el cuidado y acompañamiento de las infancias.

“Poder contribuir en mejorar las condiciones de cómo viven los chicos por supuesto que es un motivo de mucho orgullo”, señaló el mandatario y afirmó: “Este es el Neuquén que tiene que estar cada vez más cerca de la gente”.

La obra demandó una inversión provincial de 2.500 millones de pesos y cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 600 metros cuadrados. El nuevo edificio fue diseñado especialmente para promover el desarrollo integral de las infancias, garantizando espacios adecuados, accesibles y funcionales.

La ministra Bertoldi describió: “Es una obra diseñada por el equipo técnico del ministerio de Infraestructura”, que logró un diseño que se seguirá usando. Agregó: “Estamos trabajando en un plan para este tipo de diseños, que es innovador, porque mejoramos la calidad constructiva y tiene losa radiante en toda su superficie. Además, cuenta con una optimización del sistema eléctrico con paneles solares, que nos permite desarrollar este prototipo en otras localidades de la provincia”.

Actualmente, el Dispositivo de Cuidado Formal “Los Bajitos” alberga a 14 niños y niñas y cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por 38 trabajadores y trabajadoras de distintas áreas, entre ellas educación, salud, trabajo social, administración, cocina, mantenimiento y servicios generales.

El nuevo edificio contempla ingreso principal con escalinata y pergolado, rampa accesible vinculada al estacionamiento, sector administrativo, comedor integrado con espacios de esparcimiento, sala de estudios, dormitorios, baños y vestuarios adaptados, además de patio y galería conectada con el área de juegos.

La galería funciona como un espacio articulador entre los sectores interiores y exteriores, promoviendo la integración, el encuentro y el desarrollo cotidiano de quienes viven en el dispositivo.

También estuvieron presentes la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, Claudia Mesplatere; el diputado provincial, Francisco Lépore, yautoridades del Poder Judicial.

Con la inauguración de esta obra, el Gobierno provincial continúa avanzando en materia de infraestructura social y en la construcción de políticas de cuidado que priorizan el bienestar y el acompañamiento integral de niños y niñas neuquinos.