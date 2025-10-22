​La Provincia fortalece la infraestructura tecnológica de seguridad en Las Lajas ​

Con el objetivo de mejorar la conectividad y optimizar las comunicaciones operativas, se ejecuta la obra del nuevo centro de monitoreo en la localidad y se entregó una antena Starlink.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, recorrió la obra del futuro Centro de Monitoreo de Las Lajas junto con autoridades de la Comisaría N°27 y el intendente de la localidad, Pablo Cortez.

El nuevo espacio permitirá fortalecer las tareas de prevención y el trabajo coordinado entre la Policía y el municipio, incorporando tecnología al servicio de la seguridad ciudadana. Además, durante la visita a la localidad, el ministro entregó una antena Starlink a la División Tránsito Rural de Las Lajas.

“Estamos avanzando en una política de seguridad moderna, cercana y con presencia en todo el territorio. Cada obra, cada recurso tecnológico que sumamos, mejora la capacidad de respuesta y el trabajo cotidiano de nuestras fuerzas”, destacó el ministro Nicolini.

Al respecto, el intendente Cortez expresó su agradecimiento y destacó que “estas obras son posibles gracias a la buena administración de la provincia”.

Estas acciones forman parte del plan integral de modernización y fortalecimiento del sistema de seguridad que impulsa el ministerio de Seguridad en toda la provincia del Neuquén.