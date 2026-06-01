​La provincia formalizó la inscripción de planos para varias localidades y firmó escrituras ​

El gobernador Rolando Figueroa encabezó un nuevo acto de firma de escrituras, matriculación de planos y transferencia de inmuebles para distintas localidades. La actividad responde al trabajo sistemático del Plan Provincial de Regularización y Titularización de Tierras Fiscales.

El Gobierno provincial concretó una nueva etapa de acciones destinadas a fortalecer la seguridad jurídica de pobladores, municipios e instituciones de toda la provincia, uno de los ejes del Modelo Neuquino impulsado por el gobernador Rolando Figueroa desarrollado a través de la Escribanía General de Gobierno del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

El acto se desarrolló en el Centro de Convenciones Domuyo y contó con la participación de autoridades provinciales, intendentes, del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y del Consejo Provincial de Educación.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca avanzar en la regularización y titularización de tierras fiscales, promoviendo un uso ordenado, sostenible y legalmente seguro del territorio neuquino. Actualmente, la provincia cuenta con más de 3 millones de hectáreas de tierras fiscales distribuidas en distintas regiones.

Durante la jornada se avanzó con matriculaciones de planos y regularización de inmuebles en parajes como Chihuidos Norte y Medio, Cortaderas, Ranquil, Chacay, Quintuco y Pilmatue, permitiendo continuar con el otorgamiento de títulos definitivos a pobladores de esos sectores.

Además, se concretaron firmas de escrituras y transferencias de lotes en distintas localidades. En Las Ovejas se formalizó la transferencia de 51 lotes; mientras que en Andacollo se avanzó en procesos de reorganización parcelaria y en Rincón de los Sauces se regularizaron 44 lotes distribuidos en distintas etapas de urbanización.

También se instrumentó la transferencia de ocho lotes ubicados en el Parque Industrial Neuquén para avanzar en la titularización definitiva a favor de empresas adquirentes, fortaleciendo así el desarrollo productivo provincial.

En materia educativa, municipios y el Consejo Provincial de Educación firmaron escrituras para la transferencia de inmuebles destinados a establecimientos escolares en Mariano Moreno, Rincón de los Sauces, Loncopué y Piedra del Águila.

Desde el inicio de la actual gestión, la Escribanía General de Gobierno avanzó en una política de regularización dominial histórica que permitió inscribir planos correspondientes a más de 633 lotes en toda la provincia y concretar la firma de 225 escrituras destinadas al IPVU, organismos públicos y particulares.

El plan también contempla un cronograma de escrituraciones hasta el año 2030, con el objetivo de dar previsibilidad y garantizar un avance progresivo y ordenado de todos los trámites pendientes en el territorio neuquino.