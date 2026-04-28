​La Provincia financiará obras de energía y gas en San Patricio del Chañar ​

Con una inversión que supera los 590 millones de pesos. Los fondos serán otorgados como aporte reintegrable y responden a los compromisos asumidos en los Pactos de Gobernanza.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Gonzalo Núñez, firmaron este martes dos convenios para ejecutar obras clave en San Patricio del Chañar. Con una inversión que supera los 590 millones de pesos ser dará respuesta a necesidades de servicios largamente esperados.



El primero de los convenios contempla el suministro de energía para el barrio Costa Verde en Picada III. La Provincia destinará un aporte de 194.540.551,83 pesos, que serán utilizados para la adquisición de materiales de electrificación. Los fondos serán otorgados como aporte reintegrable.



Por otra parte, el segundo acuerdo establece el financiamiento para la ejecución de la red de gas en 347 lotes. En este caso, la inversión prevista asciende a 395.517.429,34 pesos, también bajo la modalidad de aportes reintegrables.



Desde el inicio de la gestión, el gobierno provincial, municipios y comisiones de fomento asumieron el compromiso de trabajar con equilibrio fiscal, austeridad y una distribución más eficiente de los recursos públicos. Así se creó el Programa de Infraestructura para Gobiernos Locales, que permite financiar obras prioritarias en cada localidad.



A su vez, los convenios retoman los lineamientos del Pacto de Gobernanza II, que profundiza el trabajo conjunto para garantizar una respuesta más rápida a las demandas y asegurar que los servicios públicos lleguen a todos los neuquinos, independientemente de dónde vivan.