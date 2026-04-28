​La Provincia financiará 249 nuevas viviendas en la Meseta ​

Será a través del plan Neuquén Habita. Se firmó un convenio con la Cooperativa Mercantiles que beneficiará a familias de los distritos 2 y 5 de la ciudad.

La Provincia impulsa un nuevo desarrollo habitacional en la ciudad de Neuquén a través de la financiación de un proyecto que demandará 24.065 millones de pesos y permitirá la construcción de 249 viviendas en la Meseta.

Será a través del plan Neuquén Habita, que busca garantizar el acceso a la vivienda y lotes con servicios, con el objetivo de generar 20 mil soluciones habitacionales en 44 localidades.



Este lunes se firmó un convenio entre la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y la Cooperativa Mercantiles de Neuquén Capital, que será la entidad intermedia responsable.



El proyecto, denominado “249 Viviendas Balcón de la Ciudad”, está orientado a dar respuesta a la demanda de familias neuquinas mediante un esquema de financiamiento mixto que combina aportes estatales y privados.



De la actividad participó la vicepresidenta primera a cargo de Legislatura, Zulma Reina, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset, la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich.



El ministro Ousset destacó que el convenio significa “empezar a concretar sueños de cientos de neuquinos que están esperando su oportunidad desde hace años”.



“Con un Estado que acompaña el esfuerzo de los sindicatos, el esfuerzo de cooperativas, que ha puesto en orden sus cuentas, que empieza a utilizar las herramientas de promoción que tiene a partir del BPN, del LADUS, a partir de organismos que se empiezan a ocupar realmente de promover el desarrollo en la provincia y no de ocuparse de otras cosas que no son las que los neuquinos necesitan”; reconoció.



El ministro detalló que es posible gracias al ordenamiento del Estado, “que nos permite tener los fondos para financiar estas viviendas. La verdad que es un día muy importante. Enfocados en la habitabilidad, en la accesibilidad, en la infraestructura, en seguir consolidando un modelo neuquino que invierte los recursos a donde tienen que ir”, recalcó.



Por su parte, Servicio explicó que “este convenio en realidad representa un crédito que nosotros entregando a la entidad intermedia, la cooperativa de Mercantil, y a través de ella, los créditos individuales a las 249 familias beneficiarias con estos créditos”.



“Tenemos dos prototipos de viviendas que se van a financiar, una es de una habitación, otra de dos habitaciones, todas en un en un proyecto urbano que desarrolló el Foro de la Meseta y que nos propuso a ADUS”, añadió.



“Nosotros estamos exclusivamente como entidad como entidad financiera, poniendo en valor nuevamente el ADUS como agencia de desarrollo urbano, a partir de este ordenamiento que se hizo del Estado, de poder recuperar recursos para el financiamiento de este tipo de proyectos, que son estratégicos para las soluciones habitacionales, en el marco del plan Neuquén Habita”, explicó.



El plazo estimado es de 24 meses, siempre a través de la entidad intermedia.



La primera etapa contempla una inversión de $13.409 millones y se desarrollará en el Distrito 2, donde se construirán 135 viviendas. En una segunda etapa en el Distrito 5, tendrá una inversión de $10.655 millones y permitirá ejecutar otras 114 soluciones habitacionales.



El presidente de la cooperativa Mercantiles y diputado provincial Ramón Fernández, destacó el esfuerzo y aporte de las partes, especialmente de las cooperativas y el Foro de la Meseta. Rescató que sin este trabajo colectivo “esto no habría sido posible”.



De la actividad participaron también el delegado Región Confluencia, Jorge Jamut, legisladores, concejales, funcionarios provinciales y municipales, como así también representantes de las organizaciones que integran el Foro de la Meseta.



La iniciativa responde a la política habitacional que impulsa la ADUS, orientada a facilitar el acceso a la vivienda única, familiar y permanente.



El esquema prevé que los fondos aportados por la Provincia serán recuperados mediante estos créditos, mientras que los beneficiarios también deberán realizar aportes privados que serán administrados por la Cooperativa Mercantiles, responsable además de la ejecución del proyecto y la contratación de la empresa constructora.



La cooperativa tendrá a su cargo la organización integral del desarrollo, incluyendo la selección de adjudicatarios, la gestión de la obra y la presentación de los postulantes para su evaluación crediticia ante la ADUS.