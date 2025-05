​La Provincia entregó 44 viviendas en Zapala ​

El monto de inversión con recursos propios superó los 3.700 millones de pesos. “Los neuquinos elegimos tener viviendas y pagar nuestras viviendas y que el Estado colabore para que tengamos soluciones habitacionales”, remarcó Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa, junto al intendente de Zapala, Carlos Koopmann presidieron el acto de entrega de 44 viviendas para las familias del barrio El Portal. Las soluciones habitacionales son de dos dormitorios -64 metros cuadrados-. El monto de inversión superó los 3.700 millones de pesos a valores actuales, que fueron aportados por el tesoro provincial.

Al respecto el gobernador reflexionó frente a la comunidad zapalina y preguntó: “¿Qué pasaría si el Gobierno Provincial dice: bueno, hagamos lo mismo que el Gobierno Nacional, no hagamos más obra pública, no hagamos más viviendas, no hagamos más escuelas, no hagamos más rutas, no hagamos más conexiones de servicios” y prosiguió “hoy no estaríamos inaugurando estas viviendas, pero tampoco podríamos tener escuelas, hospitales para atender a nuestras familias y así tantas obras de infraestructura que son necesarias en la provincia”.

El mandatario neuquino indicó que entregar estas viviendas es parte de “la forma que hemos elegido vivir” y subrayó: “Los neuquinos elegimos tener viviendas y pagar nuestras viviendas y que el Estado colabore para que tengamos soluciones habitacionales”.

Al respecto Figueroa fue muy claro en manifestar que “cada vivienda hay que pagarla porque le podemos dar después una solución a otra familia” y mencionó “por eso hemos creado el Fondo Neuquino de la Vivienda, que se abastece con los fondos que pagan los vecinos de sus viviendas y el Estado que duplica ese monto para, de esta manera, conseguir los recursos para poder seguir reinvirtiendo y seguir haciendo viviendas”.

El gobernador llamó a defender y cuidar la neuquinidad: “Porque es esa neuquinidad la que nos permite a nosotros poder trabajar por nuestra provincia”.

A su turno el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich reconoció que “esto ha sido un proceso muy largo, porque se comenzó con un financiamiento que era de Nación y como todos saben, a partir de diciembre de 2023, todo lo que es obra pública ha sido abandonado por parte del Gobierno Nacional”, y agregó que “nos llevó más de 9 meses poder pasar el financiamiento a la provincia. Es decir, no solo no financiaban, sino que no nos dejaban financiar a nosotros”.

Dietrich valoró las gestiones del gobierno provincial y agradeció la espera de los vecinos: “Hoy podemos decir que, habiendo pagado el 100 por ciento de toda la obra podemos entregar estas viviendas en condiciones”.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann agradeció al gobernador y señaló que esta entrega de viviendas es “un puntapié inicial”. “Vamos a ir trabajando para que el día de mañana todos los vecinos de Zapata puedan tener su casa, así que felicitaciones a las 44 familias, gracias por el aguante y por la paciencia”.